Rennes : le "cri d'alarme" des commerçants des centres commerciaux fermés depuis le 1er février

L'union du commerce du pays de Rennes et les commerçants des centres commerciaux demandent au gouvernement un calendrier de réouverture. Fermées depuis le 1er février, les sept galeries marchandes du bassin Rennais de plus de 20.000 mètres carrés sont fragilisées par cette situation.

Le centre commercial de Rennes Alma est fermé depuis le 1er février 2021; Carrefour, la pharmacie et quelques commerces alimentaires restent ouverts

Depuis le 1er février, les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés sont fermés en France afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Sur le bassin Rennais, sept galeries marchandes sont concernées représentant plus de 500 boutiques, dont la moitié en indépendant. "Sur l'ensemble de ces sites, 5000 personnes sont sans activité...sans compter les prestataires et fournisseurs qui souffrent également de la situation" peut-on lire dans un communiqué.

Demande de réouverture pour le 1er mars

L'Union du commerce du pays de Rennes et les commerçants des centres commerciaux s'associent pour lancer un cri d'alarme et "se joignent aux fédérations nationales pour demander au gouvernement de fixer rapidement un calendrier de réouverture". Une demande est faite pour pouvoir rouvrir le 1er mars 2021 avec des mesures d'indemnisations. L'Union du commerce du pays de Rennes rappelle que "les centres commerciaux, ont démontré leur capacité de gérer les flux, les gestes barrières et sont en capacité de gérer le renouvellement de l'air ambiant de manière permanente".