Rennes : le dépôt de bus du Star bloqué par des manifestants contre la réforme des retraites

Rennes, France

Ce jeudi 19 décembre, des opposants à la réforme des retraites bloquent l'accès au dépôt de bus du Star situé plaine de Baud à Rennes. Une trentaine de personnes ont pris place vers 5h du matin à l'entrée du site en brûlant des palettes.

Sur place, on trouve notamment des syndicalistes de la CGT, Sud et Force Ouvrière. "On veut montrer que le mouvement ne faiblit pas et que la grogne est toujours présente," explique Céline Cussac de Force Ouvrière. Les manifestants espèrent pouvoir rester sur place une bonne partie de la matinée. Une nouvelle manifestation doit partir de l'esplanade de Gaulle vers 12h.