Rennes : le silence s'invite à l'Opéra occupé par les intermittents depuis trois semaines

Depuis le 12 mars 2021, l'Opéra de Rennes est occupé par des intermittents du spectacle, des professionnels de la culture et des étudiants. A l'instar de très nombreuses villes en France où des occupations du même type sont menées, ils réclament la réouverture des lieux culturels. Une agora se déroule régulièrement sur la place de la mairie devant l'Opéra. Il s'agit d'un lieu de dialogue, de revendications et de rencontres. Parmi les autres revendications, le retrait de la réforme de l'assurance-chômage.

Une action silencieuse

Ce vendredi 2 avril, une action sur le thème du silence a été menée dans plusieurs lieux culturels bretons, à Brest, Lannion, Lorient, Morlaix et donc l'Opéra de Rennes devant lequel des chaises vides ont été posées. Le silence c'est ce que leur impose le gouvernement. Dans un communiqué, les occupant.e.s estiment que "le simulacre des festivals qui seront organisés cet été est un leurre. De quoi nous faire patienter, avaler la pilule et donner l’espoir aux milieux du spectacle et de l’événementiel que cet été, il sera possible de travailler normalement. Pour faire croire à l’opinion publique que notre activité à repris. Mais non ! Ces mesures sont irréalistes".