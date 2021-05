Près d'une centaine d'agents territoriaux de la ville et de la métropole bloquent depuis 6 heures du matin les entrées du parc du Thabor à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ils bloqueront l'accès aux Champs-Libres à partir de 14 heures. Les bibliothèques et piscines sont impactées.

Rennes : les agents territoriaux en grève, certaines bibliothèques et piscines fermées

Nouveau week-end de mobilisation pour les agents territoriaux de la ville de Rennes et de la métropole rennaise. Près d'une centaine d'agents se sont rassemblés à l'appel des syndicats devant les entrées du parc du Thabor samedi 29 mai vers 6 heures du matin près de Notre-Dame-en-Saint-Melaine. Toutes les entrées du parc sont bloquées ce samedi matin à l'aide de cadenas. Les agents iront ensuite à 14 heures devant les Champs-Libres où ils bloqueront également l'entrée. La plupart des bibliothèques et certaines piscines rennaises seront fermées cet après-midi.

Une perte de trois jours et demi de congés par an

Les syndicats recensent 80% de grévistes. Ils manifestent contre la suppression de journées de repos compensatoires du week-end. Ils ont actuellement le choix entre ces journées de repos ou une rémunération. "On observe que 80% des agents préfèrent les journées de repos compensatoires pour prévenir de l'usure, donc la rémunération n'est pas la priorité", explique Jérôme Jourdan, policier et secrétaire FO Rennes Métropole.

Les syndicats regrettent que la mise en place de la loi des 1.607 heures, à compter du 1er janvier 2022, se traduise par la perte de trois jours et demi de congés par an. "Avec cette loi, on veut aligner les 7.500 fonctionnaires des collectivités territoriales aux minima", ajoute Jérôme Jourdan. La mobilisation continue dans les semaines à venir avec une grande manifestation le jeudi 10 juin esplanade Charles-de-Gaulle pour "sensibiliser les élus".