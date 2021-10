Rennes : les cafetiers et restaurateurs espèrent la pérennité des terrasses temporaires

C'était un geste de la Ville de Rennes pour aider les restaurateurs et bistrotiers à rebondir après leur période de fermeture forcée dûe à la crise sanitaire. Le 19 mai dernier, ils ne pouvaient servir qu'à l'extérieur et en jauge réduite, ces terrasses ont donc été les bienvenues pour beaucoup. Elles font l'unanimité aujourd'hui chez les professionnels qui ont pu les mettre en place. " Ça augmente la surface commerciale et économiquement c'est une petite sécurité en plus. On a pensé à pérenniser certaines terrasses en bois sur les trottoirs assez larges ou sur les stationnements le printemps et l'été. Après, on n'est pas chez nous. C'est une décision que la Ville " explique Maxime Somson, le patron des bars Le p'tit Vélo et Le bateau ivre à Rennes et président des cafetiers de L'UMIH, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie d’Ille-et-Vilaine.

Respecter les règles

La ville de Rennes n'y est apparemment pas hostile mais dit vouloir d'abord faire un bilan de ces extensions et créations de terrasses. Maxime Somson estime effectivement qu'il va falloir tirer les leçons de cette première période. " Ce serait bien qu'on mette tout à zéro. Au 31 octobre, tout le monde plie sa terrasse et on voit après, au cas par cas, ce qu'on peut faire. Par contre, il faut aussi que les professionnels respectent les règles qui ont été données. Il faut absolument que la Ville fasse respecter ces règles. L'UMIH, de son coté, informera de façon régulière sur les façons de faire et recadrera ceux qui abusent un peu ".

Les restaurateurs et cafetiers doivent faire leurs demandes d'aménagement de terrasses à la ville pour le 1er janvier 2022. Ce sera l'occasion de demander la pérennité du dispositif qui sera ensuite discuté dans le cadre de la charte des terrasses mis en place par la municipalité.