EN IMAGES - À Rennes, les éleveurs de retour au Space avec plus de 1.100 exposants

Plus de 1.100 exposants, avec des délégations de toute l'Europe, des Etats-Unis et de pays africains, des centaines d'élevages et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs attendus. Le Space fête son retour au parc des expositions de Rennes du mardi 14 au jeudi 16 septembre, après une édition 100% numérique en 2020 à cause de la crise sanitaire. Seule la dernière journée de cette édition 2021 sera à suivre en ligne. Au total, des centaines de conférences sont organisées, avec une thématique centrale autour du bien-être animal : de nombreuses nouvelles technologies sont présentées pour améliorer le confort des animaux mais aussi faire gagner du temps aux éleveurs.

La rémunération est "la mère des batailles"

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a inauguré cette 35ème édition en rencontrant les exposants pendant plus de trois heures. "Loin des caricatures, loin des amalgames, il y a ici des femmes et des hommes qui se lèvent tôt pour nourrir de la meilleure des manières le peuple de France", a lancé le ministre, venu défendre la loi Egalim 2 pour sécuriser les rémunérations des agriculteurs. Adoptée à l'Assemblée nationale, le texte arrive au Sénat la semaine prochaine. La rémunération des agriculteurs est la "mère des batailles", selon l'expression employée par Julien Denormandie.

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a inauguré le Space 2021 aux côtés du président du salon, Marcel Denieul. © Radio France - Maxime Glorieux

"L'intention est louable, mais c'est compliqué d'avoir une traduction complète", a réagi Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space. En 2018, une première loi Egalim avait vu le jour mais "elle a permis de mettre en avant le problème mais n'a pas donné les moyens de sortir du jeu de dupes" entre les industriels et la grande distribution, a admis Julien Denormandie devant des exploitants bovins.

Le Space se déroule au parc des expositions jusqu'au jeudi 16 septembre, avant une dernière journée 100% en ligne. © Radio France - Maxime Glorieux

La Bretagne est le grenier de la France : elle fournit notamment au plan national 57% des porcs. "Produire un kilo de cochon, ça coûte 1,70 euros, avec le coût des matières premières, on est payés 1,45 euros, analyse David Riou, éleveur dans le Finistère et vice-président de la coopérative Evel'Up. On sait que demain, s'il y a du cochon espagnol à 1,30 euros on ne pourra pas valoriser du cochon français à 1,70 euros." Alors que le bien-être animal est le thème de cette édition 2021, le vice-président de la coopérative Porc Armor, David Louzaouen, souligne aussi l'importance du bien-être des éleveurs, considéré pour le moment comme "une variable d'ajustement". "On a des services bâtiments au sein des coopératives pour aider à faire les bons choix, pour investir dans bâtiments plus spacieux et plus lumineux", explique-t-il.

France Bleu Armorique est en direct du Space 2021 ce mercredi 15 septembre de 9h30 à 11 heures. Le programme complet du salon et les informations pratiques sont à retrouver sur le site du Space.