Rennes : les intermittents occupent désormais le Théâtre National de Bretagne

Après l'Opéra, c'est désormais le TNB, le Théâtre National de Bretagne, à Rennes (Ille-et-Vilaine), qui est occupé par les intermittents, les professionnels du spectacle et les étudiants. Le 12 mars, ils avaient commencé leur action à l'Opéra où débutent désormais des répétitions et puis "la police nationale nous interdisait de nous réunir sur la place de la mairie où se déroulaient nos agoras" regrette Romain, de la CIP, la Coordination des Intermittents et Précaires de Bretagne.

L'occupation du TNB par une quarantaine d'intermittents s'est faite en accord avec la direction du théâtre. Ils déplorent l'absence de réponse du gouvernement sur leur demande de réouverture des lieux culturels et l'abandon de la réforme de l'assurance-chômage. Mercredi 7 avril, une manifestation des secteurs santé-culture et précaires est prévue à partir de 12h30 sur l'esplanade de Gaulle.