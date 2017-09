Rennes : les prévisions de trafic pour ce mardi à la SNCF en Bretagne et sur le réseau Kéolis-Star

Des perturbations sont à prévoir ce mardi à la SNCF en Bretagne et sur le réseau des bus Kéolis-Star à Rennes en raison de la journée de grève contre les ordonnances réformant le code du travail. Des cantines scolaires et les garderies du matin et du soir devraient être aussi impactées.

La journée de grève de ce mardi contre les ordonnances réformant le code du travail aura des conséquences sur les transports à Rennes et en Bretagne. Mais les perturbations s'annoncent plutôt limitées.

Moins de bus à Rennes

A Rennes et sur sa métropole, le réseau Kéolis-Star prévoit des perturbations sur des lignes de bus majeures, des lignes inter-quartiers, intercommunales, métropolitaines et scolaires. Aucun bus ne circulera après 21h00; entre 11h00 et 14h00, les lignes desservant le centre ville seront déviées en raison de la manifestation prévue par les syndicats. En revanche le trafic du métro sera normal. Toutes les infos du réseau Star à retrouver ici.

Des trains régionaux impactés

La SNCF annonce un trafic TGV normal; sur les TER, un service garanti sera mis en place et le trafic des trains régionaux sera légèrement perturbé sur la Bretagne. Toutes les infos trafic SNCF ici.

Attention dans les écoles

Des préavis de grève ont été déposés par certains syndicats de l'Education Nationale et des enseignants risquent de ne pas faire cours. Dans le premier degré, les parents ont été informés via le livret de liaison de leur enfant. A Rennes, les garderies du matin et du soir dans les écoles ainsi que les cantines scolaires devraient être impactées aussi par la grève des personnels communaux.