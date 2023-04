Rennes : les prix de l'immobilier poursuivent leur baisse durant le premier trimestre 2023

Sur les cinq dernières années, la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) avait connu une explosion des prix de l'immobilier avec des hausses de 30 à 40% dans certains quartiers particulièrement recherchés. Mais depuis la fin 2022, la baisse s'est amorcée. La tendance se confirme pour le premier trimestre 2023. Elle est sans doute plus importante dans les premières et deuxièmes couronnes de la capitale bretonne. Dans un contexte de crise internationale et d'inflation, les taux d'intérêt augmentent avec beaucoup de refus de prêts pour les acquéreurs. Damien Gueguen, responsable communication à la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine, détaille ces chiffres pour France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : la baisse des prix de l'immobilier se confirme-t-elle au premier trimestre 2023 à Rennes ?

Damien Gueguen : oui, sur le premier trimestre 2023, une baisse de 2 à 3 % commence à s'amorcer. C'est le constat que nous faisons. Est ce que ça va durer ? Est ce que ça va être pérenne sur toute l'année 2023 ? On est un peu dans l'attente.

Est ce que la situation est différente dans le neuf ou l'ancien?

Dans le neuf, on rencontre une problématique de coûts de construction avec des programmes qui demandent des normes techniques, des normes environnementales. Conséquence, le promoteur ne peut pas trop baisser ses prix . Dans l'ancien, c'est différent. Les taux d'intérêt actuels ne permettent pas à nos primo accédants de devenir propriétaires, mais le vendeur a besoin de séparer de son bien alors que l'acquéreur s'éloigne. Du coup, la loi de l'offre et de la demande s'opère. Le vendeur doit baisser son prix s'il veut espérer vendre sa maison ou son appartement.

On est bien loin d'un taux d'intérêt à 1 %. A-t-il vraiment augmenté beaucoup ?

On le constate dans nos actes, quand ont met une condition suspensive de prêt dans nos actes, lors d'un compromis de vente, on est obligé de parler de 3 % sur 20 ans, de 3,5 % sur 25 ans. Il y a donc beaucoup de refus de prêt.

Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de refus de prêt ?

Au niveau national, on a tendance à dire que un dossier sur deux est refusé par les banquiers. Dans une agglomération rennaise dynamique sur le plan économique, ce n'est pas forcément un sur deux, mais peut être un acquéreur sur trois qui n'obtient pas son prêt.

On sait que la situation de Rennes est particulière dans le département. Est ce que cette baisse s'observe aussi ailleurs en Ille-et-Vilaine.

Sur la deuxième couronne, et dans le pays de Rennes de façon générale, on va avoir des baisses sans doute plus significatives. Si je m'éloigne de la ville. je devrais utiliser ma voiture et ça va me coûter cher pour payer l'essence, donc ce coût supplémentaire va entrer en ligne de compte dans mon choix. Sur la deuxième couronne de Rennes, la baisse des prix va être plus importante que sur Rennes Métropole.