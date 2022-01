Rennes : les salariés déjeunent chez eux, le télétravail vide les restaurants

C'est l'un des poumons économiques de Rennes Métropole. D'habitude, la zone industrielle sud-est, située sur les communes de Chantepie, Rennes et Cesson-Sévigné, tourne à plein régime. Mais depuis lundi 3 janvier, tout a changé "toutes les entreprises sont vides" témoigne Pierre Laperche, patron du restaurant la note gourmande "mon plus gros client c'est la Carsat située à côté mais il n'y a plus personne dans les bureaux. Dans certaines entreprises, des patrons interdisent leurs salariés d'aller dans les restaurants pour éviter les cas contacts".

Normalement, le jeudi, je suis complet avec de nombreuses réservations et là, je n'ai même pas la moitié de ma salle réservée - Pierre Laperche

La situation est la même au restaurant Cot' à l'os "on est déjà à moins 50%, voire moins 60%" assure le patron Pascal Provost "surtout après une fin d'année catastrophique avec l'annulation des groupes due aux interdictions de rassemblements". Il gère également un restaurant dans le centre commercial Carrefour de Cesson-Sévigné qui subit aussi une forte baisse de son chiffre d'affaires. A cela se rajoutent les absences des personnels en raison du Covid.

Une gestion quotidienne difficile

Au quotidien, la gestion est aussi difficile. "On travaille exclusivement sur des produits frais et dans cette situation , c'est compliqué à gérer" explique Anthony Simon, chef cuisinier. "On a passé nos commandes pour avoir un mois de janvier très correct, mais on se rend compte qu'on va devoir jeter notre marchandise" avoue exaspéré Pierre Laperche.

"On ne voit pas le bout du tunnel"

Ces restaurateurs ne sont pas très optimistes à court terme. "Beaucoup de gens me disent qu'il y aura moins de monde la semaine prochaine car les entreprises s'organisent encore pour le télétravail. Tout cela commence à me faire peur et ça m'enlève beaucoup d'heures de sommeil" conclut Paul Laperche. "_On n'arrive pas à comprendre cet acharnement sur notre métier_, pourquoi on nous restreint" s'interroge Pascal Provost. Ma deuxième affaire est dans un centre commercial où il y a du flux à tout va sans limites et dans nos restaurants ont doit contrôler les gens qui entrent".