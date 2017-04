Rennes : les télé-achat chinois font leur shopping en Bretagne

Les chinois viennent faire leur marché en Bretagne ! Ce lundi 3 avril, une trentaine de chaines de téléachat chinoises étaient en visite à Rennes. Ils ont rencontré 34 entreprises bretonnes, surtout dans le domaine agroalimentaire, qui espèrent intégrer ce marché gigantesque.

Le Gwenn ha du et le drapeau chinois sont côte à côte sur les murs. Chen Zhang est au stand des thermes de Saint Malo à la recherche de produits cosmétiques. "Est-ce que les produits européens sont adaptées aux peaux asiatiques ?" questionne le représentant de la chaîne de téléachat Shaanxi LeJia. "Oui tout à fait, rassure Dorothée Gicquel, commerciale aux thermes de Saint Malo, nous sommes déjà présents au Japon depuis dix ans, en Corée également, on sait s'adapter".

"Il y a deux monuments français connus en Chine : la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel". Eric Vouland, chargé du secteur agroalimentaire à Bretagne Commerce International

Car il faut s'adapter à cette demande spécifique. Et ce n'est parfois pas évident: "en Chine, les gens achètent en général des lots de produits, explique Chen, un coffret avec des cosmétiques pour le matin, le midi et le soir". Sauf que l'entreprise française ne fabrique pas cela. "Nous on ne fonctionne pas comme ça, répond la commerciale, il y a un prix unitaire et que vous en preniez un ou quatre, le prix à l'unité est le même".

Les murs du groupe scolaire Saint-Exupéry étaient recouverts du gwenn ha du et du drapeau chinois © Radio France - Théo Hetsch

Un contrat de 10 000 sardines

Le prix, c'est le nerf de la guerre. Mais quand on aime, on ne compte pas. Dans la salle d'à-côté, Zheng Hou goûte des sardines au citron. Et il pense en acheter beaucoup. "Les sardines françaises sont différentes, bien meilleures, s'écrit-il avec enthousiasme, on va en acheter 10 000, au moins !".

Forcément, pour les 34 entreprises bretonnes présentes, c'est une opportunité en or. Car habituellement, le marché chinois est très fermé : "Pour les produits de beauté par exemple c'est très compliqué, confirme Dorothée Gicquel, on doit passer par l'enregistrement des cosmétiques et c'est extrêmement cher, or le téléachat permet de passer outre".

34 entreprises françaises présentaient leurs produits, dont Paysan Breton, la biscuiterie de la pointe du raz, la mère Poulard, ou encore la brasserie Lancelot. © Radio France - Théo Hetsch

La Bretagne part donc à l'assaut de l'empire du milieu. En octobre dernier, trois régions avaient été présélectionnées et la Bretagne est finalement sortie du lot. Elle a bénéficié à plein de son secteur agroalimentaire massif et organisé. "La Bretagne a une carte à jouer", confirme Eric Vouland, chargé du secteur agroalimentaire à Bretagne Commerce International, l'organisme chargé d'accompagner les entreprises bretonnes à l'étranger. "Il y a deux monuments français connus en Chine, explique-t-il, la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel. Heureusement on n'est pas très loin de ce dernier et on a des produits appréciés".