Rennes : Martin, 19 ans, organise lui-même une distribution de vêtements pour des sans-abris

Les rues se sont vidées pendant ce deuxième confinement et l'hiver approche. Martin Rousselot a organisé vendredi 13 novembre une distribution de vêtements pour les sans-abris. Sans association, ni collectif, le jeune rennais de 19 ans recherche des bénévoles pour l'aider dans ses projets.

Alors que les températures baissent et qu'il y a moins de passage dans les rues du centre-ville de Rennes pendant ce deuxième confinement, une distribution de vêtements a eu lieu place Sainte-Anne vendredi 13 novembre. Des manteaux, des pantalons, des sous-vêtements mais également des produits hygiéniques et des masques : quatre chariots remplis à ras bord étaient mis à disposition.

Martin (au centre) ici avec quelques amis et des sans-abris qui ont pu trouver des vêtements chauds pour l'hiver. © Radio France - Maxime Glorieux

Deux week-end de préparation

Martin Rousselot est à l'origine de cette distribution. Le jeune rennais de 19 ans, en service civique à Unis Cité à Rennes, a récolté des dons pendant "deux week-end complets". Depuis un an, il organise tout, tout seul. "C'est simplement que je n'avais pas d'équipe derrière moi donc j'ai décidé de me lancer seul. Je diffuse de bonnes ondes auprès des sans-abris pour qu'ils gardent confiance en l'humanité", explique Martin Rousselot. Quelques amis l'ont aidé pour cette distribution.

La quinzaine de sans-abris présents lors de cette distribution ont pu profiter de vêtements chauds pour l'hiver. Christopher est arrivé à Rennes il y a seulement deux semaines, avec peu d'affaires avec lui. Il a connu Martin Rousselot récemment : "C'est quelqu'un qui ne connait pas la rue, mais il se réveille un matin avec une idée comme ça ! Il a fait une cagnotte en ligne, il a récupéré 140 euros qu'il a distribué dans la rue, ensuite 800 euros... et là, il arrive avec des vêtements !" A la fin de la distribution, il restait encore de nombreux vêtements.

Une semaine banalisée pour aider les sans-abris

Martin Rousselot ne compte pas s'arrête là. Il recherche actuellement des bénévoles pour venir en renfort du projet "Cocoon" dans le quartier Cleunay à Rennes, qui développe des logements longue-durée pour des sans-abris. "On est à la recherche de bénévoles actifs... pour l'instant il n'y en a quasiment aucun, surtout avec la crise de la covid, c'est compliqué d'en trouver". Le jeune homme aimerait à long terme proposer la banalisation d'une semaine par an pour tous afin de s'occuper des personnes dans le besoin. "C'est mon but, mon saint-Graal", explique Martin Rousselot.

Pour aider ce jeune rennais, retrouvez-le sur la page Instagram "projet_caritatif".