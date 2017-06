Rennes : mobilisation des dentistes contre la réforme des tarifs

Plusieurs centaines de dentistes ou étudiants dans le secteur dentaire ont défilé ce 13 juin dans les rues de Rennes, pour réclamer une nouvelle fois, l'abrogation de la réforme des nouveaux tarifs de soins.

Ils sont venus de toute la Bretagne, parfois même de Mayenne pour participer à cette manifestation. Dans la foule, des chirurgiens-dentistes, des étudiants, des enseignants, des prothésistes, tous venus dénoncer la réforme des tarifs de soins dentaires, adoptée par le précédent gouvernement et qui doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018.

L'inquiétude des prothésistes

Cette réforme prévoit notamment de plafonner le tarif des prothèses en échange d'une revalorisation de soins de bases, les soins "conservateurs". Mais Stéphanie Brunot, chirurgien dentiste installée à Saint-Berthevin, près de Laval et présidente de la Confédération nationale des Syndicats Dentaires en Mayenne, n'y croit pas. "Ça fait près de 30 ans que les soins de bases n'ont pas été revalorisés. Si ça se fait, ce sera minime", affirme-t-elle. Ronan Colla, prothésiste à Rennes, est inquiet pour l'avenir : "Les dentistes vont être obligés de faire des sacrifices et ça se fera peut-être sur l'autel du métier de l'artisanat de la prothèse dentaire. Si le prix des prothèses est bloqué en France, les dentistes pourraient se fournir à l'étranger", déplore-t-il.

Priorité à la prévention

Mais au-delà du plafonnement des tarifs de prothèses, les dentistes mettent l'accent sur le manque de soins de prévention. "La prévention disparaît dans les écoles,. On a plus les moyens d'y aller. La sécurité sociale n'investit plus là-dedans", regrette Stéphanie Brunot. Les manifestants lancent un appel au nouveau gouvernement et lui demandent d'annuler cette réforme tarifaire et de relancer de nouvelles négociations.

En attendant, l'appel national à la grève lancé le 12 juin se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Ainsi, en Ille-et-Vilaine, 80% des cabinets dentaires sont fermés actuellement.

