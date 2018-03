Rennes, France

Les retraités manifestaient hier dans les rues de Rennes pour défendre leur pouvoir d'achat, en baisse selon eux presque chaque année. Et avec une augmentation de la CSG, ces personnes là arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Pour eux, ils sont mis à l'écart par le gouvernement.

Tous étaient sous une même bannière : une retraite "Heureuse" © Radio France - Alexandre Frémont

Pascal Durand est retraité cheminot depuis 7 ans, il est également militant CGT. S'il est dans la rue ce jeudi, c'est pour défendre les salaires des retraités : _"_Le mouvement aujourd'hui est fort. La fameuse CSG plombe le pouvoir d'achat des retraités. Il faut savoir que les retraités n'ont pas eu d'augmentation depuis avril 2013. Ça fait donc déjà un moment et en plus de ça, la vie augmente, tout augmente et aujourd'hui on a des retraités qui sont dans des difficultés énormes, s'emporte Pascal. Alors on est là dans la rue pour dire stop, ras-le-bol, parce qu'on a cotisé toute notre vie et on a pas le retour sur investissement on va dire".

Manifestation intersyndicale des #Retraites à #Rennes avec plusieurs centaines de personnes réunies. Le cortège à rejoint la Préfecture de la @regionbretagnepic.twitter.com/EwzkmeTg04 — FB Armorique (@bleuarmorique) March 15, 2018

Ras-le-bol d'être laissé de côté

Dans le cortège, on voit plusieurs pancartes, dont celle d'Alain, à la retraite depuis 4 ans. Il a parodié une célèbre pub sur le régime : "Avec "CommeMacron", j'ai perdu 59 euros, donc j'ai perdu 59 kilo comme dans la vraie pub et ce dès le premier mois, commente-t-il. Et puis j'ai fait un peu d'humour à la fin "Avec CommeMacron", je m'aigris... Tout est dans le jeu de mots", sourit Alain. Il est donc aigri et aussi pessimiste sur l'évolution du statut des retraités : "C'est simple, je n'y croit pas du tout à cette évolution. Ça ne changera pas".

Il faut savoir que les retraités n'ont pas eu d'augmentation depuis avril 2013. Ça fait donc déjà un moment et en plus de ça, la vie augmente, tout augmente et aujourd'hui on a des retraités qui sont dans des difficultés énormes" Pascal, cheminot retraité et membre de la CGT

Avec des bouts de cartons et de la ficelle, les retraités ont exprimé leur colère sur des pancartes ce jeudi à Rennes © Radio France - Alexandre Frémont

Alain, caché derrière sa pancarte, s'est inspiré de la pub d'un programme de régime © Radio France - Alexandre Frémont

Le cortège composé de près de 1 000 personnes marche en direction de la préfecture de Bretagne de Rennes, située rue Martenot, près du parc du Thabor. Dans cette foule, on trouve trois sœurs, toutes retraités. Martine, la première, 70 ans, manifeste pour la deuxième fois de sa vie. Aujourd'hui, il fallait absolument défiler. "C'est comme si on était des privilégiés et qu'on prenait de l'argent aux jeunes qui travaillent, commence Martine. Mais on a travaillé toute notre vie et quelque part on en a besoin pour vivre !", clame-t-elle.

Ecoutez le témoignage de Sylvie, rencontrée dans le cortège Copier

"Avec 800 euros par mois, pour payer un loyer, ce n'est pas vivable"

Trop de taxes donc mais elle ne voit pas forcément de changement dans la qualité de vie en compensation. Sa sœur Sylvie, elle aussi à la retraite, ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas pris plus en considération. "Aujourd'hui quand on est seul, avec 800 euros et qu'on doit payer un loyer, c'est pas vivable, surtout quand on a travaillé toute sa vie, détaille Sylvie, la soixantaine. Il n'y a pas une juste rétribution du travail effectué".

Une autre journée de mobilisation est d'ors et déjà prévue le 22 mars prochain et ils ne devraient pas être seuls à cette mobilisation puisque toute la fonction publique devrait être appelée à faire grève.