A Rennes, les peluches du restaurant bientôt remis à des enfants

Les cinquante nounours en peluche qui occupaient les chaises du restaurant la Parisienne à Rennes ont été donnés jeudi 24 décembre à deux associations : les p'tits doudous et la société de Saint-Vincent-de-Paul. Ce week-end, ils seront distribués aux enfants.

A la veille de Noël, le restaurant La Parisienne à Rennes s'est vidé de ses clients un peu particuliers. En un quart d'heure, les cinquante nounours en peluche assis aux tables de l'établissement ont été donnés aux associations : les p'tits doudous et la société de Saint-Vincent-de-Paul. Elles se sont partagées les nounours.

Le propriétaire du restaurant, Bertrand Saint-Yves avait disposé ces peluches géantes pour donner vie à son restaurant, contraint d'être fermé à cause de la crise sanitaire. Il a donné ces peluches à deux associations, qu'il n'a pas choisi au hasard : "On voulait des associations locales et avec des buts différents."

Donc Les p'tits doudous distribueront les peluches aux enfants malades, et la société de Saint-Vincent-de-Paul aux enfants dans le besoin. - Bertrand Saint-Yves

Les p'tits doudous distribueront, dès Noël, ces oursons en peluche aux enfants hospitalisés. Et les bénévoles de la société Saint-Vincent-de-Paul se rendront dès ce week-end, chez les familles dans le besoin pour donner ces cadeaux aux enfants.

Les cinquante nounours ont été chargés dans la camionette en un quart d'heure. © Radio France - Lucie Amadieu

Beaucoup de volontaires pour la distribution

L'association de Saint-Vincent-de-Paul ne manquera pas de bras pour cette grande tournée explique Manuel Rémond, le président départemental pour l'Ille-et-Vilaine : "avec la Covid-19 nous avons eu beaucoup de demandes de bénévolat, donc nous aurons des volontaires d'un jour qui vont apporter aux enfants un nounours".

Ce don touche Manuel Rémond : "c'est magique ! Ces nounours représentent un geste énorme, c'est la première année qu'on a un aussi gros cadeau. Il me tarde de voir l'émerveillement dans les yeux des enfants".