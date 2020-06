Rennes : pas de sanctions pour Yann Gaudin, le "lanceur d'alerte" de Pôle emploi

Un peu de répit pour les soutiens de Yann Gaudin. Ils étaient une soixantaine devant la direction régionale de Pôle emploi à Rennes ce mardi 23 juin, pour accompagner le conseiller à son entretien disciplinaire. Il risquait un licenciement, il n'en sera rien pour l'instant.

Pas de sanctions donc pour celui qui est surnommé le "lanceur d'alerte" de Pôle Emploi. Depuis 2014, Yann Gaudin, 43 ans, aidait, selon lui, des demandeurs d'emploi, en majorité des artistes et des intermittents du spectacle, à récupérer des allocations méconnues pour la plupart. Près de 200 000 euros d'allocations non versées jusqu'à maintenant. "Il y a des déclarations anonymes dans le dossier de procédure, on me reproche de dépasser mon périmètre mais j'ai le sentiment d'être un conseiller Pôle emploi normal" explique le quadragénaire à la sortie de son entretien.

Ses soutiens se sont réunis devant la direction régionale de Pôle emploi © Radio France - Maxime Bossonney

Yann Gaudin a déjà été l'objet d'avertissements depuis 2015, et d'une sanction disciplinaire en 2019. Si à l'époque il n'avait donné aucune suite judiciaire, aujourd'hui le conseiller Pôle emploi se défend : "Je ne risque rien car je n'ai pas commis de faute, pour moi cette procédure est une bêtise managériale" souligne-t-il.

De son côté, le directeur régional de Pôle emploi, Frédéric Sévignon, précise que "le contentieux date de plusieurs années et ne concerne en aucun cas les déclarations publiques et le statut de lanceur d'alerte dont se prévaut Yann Gaudin".

Yann Gaudin a désormais cinq jours pour saisir une commission nationale, mais il se réserve le droit de poursuivre Pôle emploi aux prud'hommes pour "harcèlement moral".

Dans tous les cas, ses soutiens continuent de se mobiliser. Une pétition en ligne a déjà recueilli 6000 signatures.