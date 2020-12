Covid-19 : à Rennes, le couvre-feu freine la vente à emporter pour les restaurateurs

Nouveau casse-tête pour les restaurateurs de Rennes. Depuis mardi 15 décembre, le confinement a laissé place au couvre-feu, instauré de 20 heures à 6 heures du matin. Pour autant cette nouvelle situation ne réjouit pas les restaurateurs de Rennes, obligés de cesser la vente à emporter à 20 heures.

Tous les établissements ne proposent pas des services de livraison à domicile, comme la pizzeria La Trévise à Rennes. Son patron Daniel Delaunay s'adapte : "à la base j'ouvre à 18h45 pour les premières pizzas à emporter, et maintenant les clients peuvent venir les récupérer dès 17h30. En temps normal, j'ai des commandes jusqu'à 22 heures, c'est quelque chose que l'on va perdre".

Malgré la perte de chiffre d'affaires probable, le pizzaïolo résiste. _"_Je refuse de faire appel à des entreprises de livraison comme Deliveroo ou UberEats pour les conditions de travail de ses livreurs".

Le restaurateur compte donc uniquement sur sa clientèle. Dans cette période morose, il tient à rester optimiste.

Si un client voit qu'on est triste, ça fait peut-être pas envie de venir non plus, il faut garder la bonne humeur et avancer - Daniel Delaunay