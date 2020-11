Un groupe Facebook breton dénonce le non remboursement de réservations Airbnb pendant le confinement

Sur Facebook, la colère monte contre le site de locations Airbnb. A l'origine, un groupe breton, "Collectif remboursement Airbnb", qui rassemble plus de 200 clients des quatre coins de la France. Ils n'arrivent pas à se faire rembourser des réservations annulées à cause du confinement.

Pas un cas de force majeure

Pour Elodie, le cauchemar commence à l'annonce du confinement. La jeune rennaise se souvient alors de sa réservation pour accueillir ses parents mi-novembre. "J'ai contacté de suite l'hôte en demandant d'annuler ma réservation et il n'a pas voulu perdre son titre de super hôte". Le titre de "super hôte" est l'équivalent d'une très bonne réputation pour celui qui met à disposition son logement. "Il m'a dit qu'il n'avait pas les sous, donc il ne pouvait pas rembourser, complète cette dessinatrice dans un cabinet d'architecture. Une semaine plus tard, j'ai eu Airbnb qui m'a dit que c'était à l'hôte de me rembourser, et qu'eux ne pouvaient pas car ce n'était pas un cas de force majeure."

On est bloqué chez nous et l'hôte va gagner des centaines d'euros"

Car, pour la plateforme américaine, le cas de force majeure ne concerne que les réservations réalisées avant... le 14 mars. Depuis cette date, c'est l'hôte, et lui seul, qui décide du remboursement, selon le niveau de flexibilité qu'il s'attribue. L'utilisateur doit vérifier au moment de sa réservation s'il pourra se faire rembourser ou non, entièrement ou partiellement. Les utilisateurs confinés pourraient donc ne jamais obtenir un remboursement. "On est bloqué chez nous et lui va gagner des centaines d'euros... et puis je ne suis pas la seule à avoir réservé ce mois-ci chez lui", regrette Elodie.

Elodie a échangé une quinzaine de messages avec le site de locations Airbnb avant de recevoir une réponse négative et définitive. © Radio France - Maxime Glorieux

Après une semaine d'échanges par email, la plateforme Airbnb vient de lui annoncer qu'elle ne serait jamais remboursée. Mais Elodie a pu annuler sa réservation et donc obtenir un remboursement de 50% de ce qu'elle avait déboursée. Sur le groupe Facebook, beaucoup d'autres clients n'ont pas eu cette chance. Certains utilisateurs ont fait la demande de remboursement de sommes allant jusqu'à 1800 euros. Le fondateur du groupe, Claude Rouget, a fait le bilan : plus de 16 000 euros ont été perdus au total pour les plus de 200 clients du collectif.