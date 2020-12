Rennes : Saint-Vincent-de-Paul s'adapte pour maintenir la distribution de Noël

2000 cartes de vœux vont être envoyées dans des maisons de retraite et dans des prisons d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor.

Une grande distribution pour accompagner les plus isolés à deux semaines de Noël. L'association Saint-Vincent-de-Paul a lancé jeudi 10 décembre son dispositif annuel pour les fêtes de fin d'années.

Des colis de Noël pour remplacer le goûter

Cette année, 2000 cartes de vœux personnalisées vont être envoyées dans des maisons de retraite ou des prisons en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor. Chacune a été rédigée par un bénévole afin de "penser à eux dans cette situation inédite", explique le président de l'association en Ille-et-Vilaine, Manuel Rémond.

Pour rebondir après l'annulation du traditionnel goûter de Noël, Manuel Rémond, le président départemental, a organisé une distribution d'une centaine de colis de Noël. © Radio France - Maxime Glorieux

Car, confinement oblige, le traditionnel goûter de Noël, qui permet d'échanger directement avec les bénéficiaires, n'aura pas lieu. Mais Manuel Rémond a plus d'un tour dans son sac : "Nous avons confectionné des colis de Noël avec, dans chacun d'entre eux, une boîte de gâteaux, un paquet de café, du thé, un mug, une bouteille de cidre et des chocolats."

Garder le contact humain

150 colis de Noël vont être distribués. Grâce aux dons, venant de particuliers ou d'entreprises, 200 boîtes de chocolat vont également être données jeudi 10 décembre à des sans-abris à Rennes.

"On se dit que pendant juste un moment, on aura un contact humain avec la personne", glisse Manuel Rémond. Cette distribution est indispensable en période de crise sanitaire selon le président, qui a constaté, avec la ligne d'écoute, une détresse de plus en plus présente. Lancée au début du confinement, elle est passée de 50 appels par jour à près de 800 aujourd'hui.

"Ça s'est vraiment accéléré lors du deuxième confinement, analyse Manuel Rémond. On on s'est rendus compte que ce sont les mêmes personnes qui ont rappelé car la solitude était beaucoup plus pesante que durant le premier confinement. Certaines personnes ont depuis perdu leur emploi et se sont retrouvées encore plus seules et démunies. Cette ligne d'écoute était un moyen de garder un contact avec l'extérieur."

Un concert en ligne

Et puisque la musique réchauffe le cœur, une violoncelliste s'est proposée pour un concert de Noël, retransmis sur la page Facebook de l'antenne rennaise de Saint-Vincent-de-Paul.

De nombreux enfants n'auront pas la chance d'avoir des cadeaux au pied du sapin pour Noël. L'association prépare donc une autre distribution, qui, cette fois, n'est pas encore finalisée : elle a besoin de dons financiers afin d'acheter ces cadeaux. Il est possible de faire ces dons en quelques clics sur le site de l'association.

La ligne d'écoute, tenue par des bénévoles, reste ouverte de 8 heures à 22 heures au 02 99 36 16 19.