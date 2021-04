Rennes : un troisième samedi de grève des conducteurs de bus, le trafic sera très perturbé

Ce samedi 17 avril, 3è samedi consécutif de grève des conducteurs et conductrices du réseau STAR à Rennes

Les conducteurs et conductrices de bus du réseau Kéolis Star de Rennes métropole seront en grève ce samedi 17 avril pour le troisième samedi consécutif à l'appel de l'intersyndicale CGT, CFDT et UNSA. Comme les deux journées précédentes, le mouvement devrait être très suivi. Samedi 10 avril, 369 agents s'étaient portés grévistes et le trafic n'avait été assuré qu'à 30% selon les syndicats.

Des compensations pour le "tout numérique"

Les salariés réclament l'instauration d'une prime de 25 euros brut/mois pour compenser la mise en place de la numérisation. "Nous dénonçons des méthodes de travail qui nous imposent le "tout numérique" via des applications à télécharger sur nos portables personnels et à consulter sur notre temps libre" explique l'intersyndicale dans un tract "le contenu de ces applications (déviations, plannings, congés, consignes sécuritaires, boites mail..) étant très volumineux, nous demandons à notre direction une compensation financière".

Où est la limite professionnelle/vie privée ? comment conduire sereinement avec cette pression managériale qui nous assomme - intersyndicale Kéolis Rennes

Une manifestation aura lieu en matinée du dépôt des bus de la plaine de Baud jusqu'au centre ville de Rennes.

Grève reconductible

"On a choisi de mener le mouvement chaque samedi pour ne pas pénaliser les usagers déjà frappés par la crise sanitaire" explique Christian Demay, délégué CGT "samedi dernier, la mobilisation et la détermination étaient très fortes chez les agents". Les grévistes s'excusent de la gêne occasionnée

Beaucoup de lignes impactées

En raison de cette nouvelle journée de grève, les lignes C1-C2-C3-C4-C5-C6-9-50-53-57-59 sont fortement perturbées. Les lignes 11-12-13-14-31-36 ne circulent pas. Le métro et les autres lignes circulent normalement.

