À Rennes, l'une des seules boutiques dédiées aux Playmobil en France

On est accueillis par un Playmobil d'un mètre cinquante de haut. La boutique Les Boîtes Bleues, entièrement dédiée aux célèbres personnages, vient d'ouvrir boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Des pièces introuvables en France

A la plage, à la ferme ou au cirque... Une centaine de boîtes neuves sont proposées à la vente. On y trouve également des pièces pour collectionneurs. "On a des boîtes des années 1980 et 1990, mais également des boîtes à l'effigie de Van Gogh ou de Vermeer qui proviennent du Rijksmuseum à Amsterdam aux Pays-Bas, que l'on ne trouve pas en France", explique Marion Delarue, co-gérante de la boutique avec Chema Herrero, son mari espagnol.

Le magasin propose plusieurs mises en scène pour les enfants. © Radio France - Maxime Glorieux

"Si quelqu'un veut un personnage tout seul, c'est difficile à trouver, il faut acheter une boîte entière avec le carrosse et les chevaux, nous on les sort des boîtes." Ces deux grands enfants passionnés de Playmobil ont eu le déclic lors d'une expo-vente près de Rennes. "On y est allés pour trouver une pièce qui manquait pour un set de cirque pour nos enfants, et on a découvert qu'il y avait beaucoup de fans des Playmobil !" Les boutiques 100% Playmobil sont très rares en France alors qu'elles sont plus courantes en Espagne.

Pas plus cher que dans les grands magasins

Dans le magasin de 32 mètres carrés, Louis, 9 ans, et Eulalie, 7 ans, ne savent plus où donner de la tête. "Nous on fait les voix des Playmobil, on se partage les personnages", explique la fille de Jérémie. Ce papa a fait la surprise à ses enfants de les amener dans la boutique.

La vitrine n'est pas encore prête à cause du confinement mais une grande mise en scène est prévue pour le mois de février. © Radio France - Maxime Glorieux

Il n'y a pas d'âge pour jouer aux Playmobil. Gaëlle a voyagé avec ses enfants pendant le confinement, en ne bougeant pas de son salon : "On avait fait tout un village de vacances, avec une piscine, des cocotiers, des requins... Il suffit de prendre une serviette de toilette que vous pliez un peu et ça fait la mer !", s'amuse cette Rennaise.

Les prix des boîtes ne sont pas plus élevés que dans les grands magasins. "On essaye de ne pas être plus chers, et on offre un conseil en plus !", lance Marion Delarue.

Une ouverture décalée deux fois

L'ouverture de la boutique Les Boîtes Bleues a été décalée deux fois suite aux deux confinements : après une ouverture prévue fin mai puis fin octobre, elle a pu ouvrir le 3 décembre, à temps pour les cadeaux de Noël. Le magasin fait partie des commerces ouverts les dimanches 13 et 20 décembre à Rennes. Pour l'instant, des stickers recouvrent la vitrine mais une grande mise en scène est prévue à partir du mois de février.