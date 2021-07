Rennes : une cinquantaine de migrants, dont 24 enfants, installés dans le parc des Hautes-Ourmes

Le campement grossit de jour en jour, selon les associations rennaises de défense des exilés sans-abri. Depuis plusieurs semaines et la fin de la trêve hivernale, de nombreux migrants originaires des Balkans se sont installés dans le parc des Hautes-Ourmes de Rennes, situé dans le quartier du Blosne. Selon les chiffres de l'association Utopia 56, douze familles, 47 personnes dont 24 enfants, sont actuellement installées au centre du parc, dans des tentes.

Les associations se sont rassemblées ce mardi pour demander un relogement des exilées. © Radio France - Simon Soubieux

"Un bébé de deux mois dort dans ce camp, un bébé d'un an qui est ici depuis un mois, on ne peut pas accepter ça", s'indigne Armelle Bounya, de l'association "Un Toit c'est Un Droit" et l'une des représentantes des militants qui se sont réunis ce mardi dans le parc pour demander le relogement de ces migrants.

"Ces gens étaient dans des centres d'accueil pendant la crise du Covid et pendant la trêve hivernale. Et d'un coup, ils sont tous dans la rue", poursuit-elle. "Nous n'avons plus les forces de gérer cet afflux."

La militante assure qu'elle s'inquiète de retrouver un camp de l'ampleur du camp du parc des Gayeulles, en 2019, qui accueillait 350 migrants.