Emploi : l'association d'insertion professionnelle "Renouer" ouvre ses portes dans l'Yonne

L'association d'insertion professionnelle "Renouer", ouvre les portes ce jeudi de ses différents sites dans l'Yonne à destination notamment des demandeurs d'emploi dans les agences d'Auxerre, Chablis, Courson, Saint-Fargeau, Tonnerre, et sur son chantier de maraichage biologique à Cheny. Isabelle Joaquina est la directrice de l'association.

France Bleu Auxerre - Combien de demandeurs d'emploi aidez vous généralement ?

Isabelle Joaquina - À l'année nous en aidons près de 600. Nous en avons 540 sur des missions temporaires et 60 sur nos deux chantiers d'insertion, maraichage biologique à Cheny et espaces vert à Pontigny. Ce sont des personnes qui sont en difficulté de recherche d'emploi, qui manquent d'autonomie pour retrouver un travail elles mêmes? ce peut être aussi des personnes en difficulté au RSA, travailleur handicapé, des personnes issues de l'immigration, des femmes qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs années consécutives pour élever leurs enfants . Cela va des jeunes aux séniors avec des profils très différents.

Vous intervenez dans quel secteur ?

On intervient dans des secteurs très divers, comme la restauration, l'hôtellerie, la logistique, le bâtiment jusqu'à la viticulture. Ce sont des contrats mensuels. L'objectif fixé par l'état est celui de résultat. Nous sommes à 80% sur nos taux de réussite à l'issue de nos contrats. Nous allons développer notre site de maraichage à Cheny. On a besoin de maraichers et de vendeurs. On a besoin de personnes qui vont participer à l'installation de tunnels et de clôtures. Ce sont des contrats d'un an. On cherche aussi, pour des missions temporaires, des femmes de chambre et plongeurs dans l'hôtellerie restauration. dans le bâtiment on cherche des aides carreleurs et des aides maçons.

Vous avez rencontré des difficultés particulières depuis l'épidémie de covid ?

Oui, comme on met à disposition du personnel chez les particuliers et dans les entreprises, en 2020 c'était le plongeon, on a perdu 30% de notre activité, ce qui était assez conséquent. Nous avons été soutenu par les fonds de l'Etat, ce qui nous a permis de redresser la barre . Cette année on retrouve un niveau équivalent à 2019.