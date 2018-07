Tours, France

C'est donc la société Icade qui va piloter la concertation et le chantier de rénovation des Halles de Tours. Il a été retenu à l'unanimité au terme d'un appel à projets où se sont positionnés 8 groupements nationaux et internationaux. En Mars 2019, il devra remettre son dossier final, après concertation, et apporter les garanties nécessaires aux commerçants. Selon les élus, le projet Icade dont on ne connait pas le détail, dégage une vraie modernité. Selon le maire de Tours, c'est un projet ambitieux et élégant.

Un site qui n'a pas bougé depuis 40 ans

La ville de Tours souhaite redynamiser les Halles, en perte de vitesse, et ses 8.000 mètres carrés de locaux vides ! S'ajoute à cet encombrant héritage, la grogne des commerçants des Halles qui ressentent une baisse d'activité. Le modèle, de l'avis de tous, est dépassé. Le carreau des Halles n'a pas changé en 40 ans.

Redynamiser tout un quartier comme à Florence

Le projet devra inclure le bâtiment lui-même, les places voisines (Victoire, du Monstre...) mais aussi la circulation des 14.000 véhicules chaque jour qui empruntent l'un des rares axes Nord-Sud du centre-ville, les transports en commun (7 lignes de bus passent plusieurs fois par heure à l'arrêt Halles), et surtout le stationnement. C'est une denrée rare (voir mission impossible) les mercredi et samedi, les jours de marché. Le Maire de Tours cite en exemple les Halles de Florence en Italie ou de Barcelone en Espagne qui sont devenues aussi des attractions touristiques.