Rénovation du quartier de la Côte des Roses à Thionville : des habitants impatients et inquiets

Ils sont une cinquantaine réunis ce samedi 5 mars 2023 dans la salle de la Maison des Quartiers de Thionville. Powerpoint à l'appui, la mairie présente aux habitants ce à quoi va ressembler leur quartier dans les prochaines années. Un projet à 71 millions d'euros.

Au fond de la salle, Ariane, Naïma et Sylvie, trois voisines. Elles trouvent le projet "très bien" sur le papier, mais restent quand même perplexes. Elles doutent que cette rénovation va permettre de changer le visage de leur quartier : "S'ils rénovent, il n'y aura plus gens qui dorment dans les caravanes", défend Sylvie. "Oui, mais dans les couloirs ça va être dégueulasse quand même", lui répond Naïma. "Les gens qui fument dans les couloirs vont continuer à fumer dans les couloirs !, enchaine Ariane**, excuse-moi, mais ils vont continuer à fumer leurs pètes."**

Un immeuble mis de côté ?

Philippe est propriétaire d'un appartement, rue de la perdrix. Son immeuble a aussi besoin d'être réhabilité, reconnait également le bailleur social, Moselis, en charge de la gestion des immeubles du quartier. Sauf que pour le moment, ce n'est pas dans les plans de la mairie.

"J'ai l'impression que là où j'habite, ça n'existe pas", se désole Philippe. "Mais ce n'est pas grave, je vais revendre mon appartement et partir". Il semble résigné : "J'ai connu ce quartier depuis tout petit, et j'en ai vu la dégradation, année après année. Et c'est devenu un quartier de non-droit."

"Un quartier de non-droit", Pierre Cuny, le maire de Thionville n'est pas d'accord. "Aujourd'hui, il y a dans ce quartier beaucoup d'impasses et ces impasses favorisent la petite délinquance", reconnait l'élu. "Après le fait qu'il y ait de la mixité sociale, le fait qu'on détruise les barres, les tours, bien sûr que tout ceci va améliorer très largement, les problèmes dits d'insécurité, et surtout le sentiment d'insécurité."*

Les 2 000 habitants du quartier de la Cote de Roses devront être patients avant de découvrir leur nouveau quartier. L'inauguration du futur quartier des Roses-Bel-Air est prévue selon les plans pour 2028.