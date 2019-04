Rénovation du stade de la Meinau : les Strasbourgeois appelés à donner leur avis

Les Alsaciens vont pouvoir découvrir le projet d'agrandissement du stade de la Meinau et même donner leur avis. Une consultation est lancée à partir du 20 mai par l'Eurométropole de Strasbourg.

Strasbourg, France

L'Eurométropole de Strasbourg lancera vendredi lors d'un conseil la concertation préalable à l'aménagement du stade de la Meinau. Le public pourra s'exprimer à partir du 20 mai sur le devenir de la structure et jusqu'au 12 juillet inclus.

Deux réunions publiques sont annoncées et trois ateliers thématiques portant sur le projet du stade, la mobilité et l’insertion urbaine et environnementale sont au programme. Le dossier de concertation sera consultable en ligne sur le site de la collectivité.

Début des travaux en 2021

Le stade de la Meinau sera agrandi pour passer à 33.000 places. Le toit sera surélevé et la fosse comblée. Une fan-zone sera créée, de nouveaux salons et l'accessibilité sera revue (cheminement piétons, stationnement, voiries).

Les travaux doivent débuter en 2021. Le stade devrait être rénové entièrement pour la saison 2023-2024. La ville et l'Eurométropole ont d'ailleurs déposé leur candidatures pour accueillir des matchs de foot lors des JO de 2024. Les collectivités débourseront 60 millions d'euros, soit 60% de l'enveloppe globale pour les travaux.