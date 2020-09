Rénovation thermique de votre logement : comment procéder ?

La rénovation thermique de votre logement peut vous apporter du confort et vous aider à économiser. Diagnostic, coûts et économies : on vous explique comment procéder.

Marre des parois froides, des courants d'air, de la condensation et des moisissures : la rénovation énergétique on en parle beaucoup. Mais comment bénéficier d'un diagnostic et ne pas vous faire arnaquer ? Que vous viviez dans une vieille maison, ou dans un immeuble en copropriété, cela peut vous apporter confort et économies. C'est aussi un geste pour l'environnement, on vous explique.

Comment procéder avant de se lancer ?

Vous pouvez isoler vos combles, sols et murs, changer vos fenêtres. Lors de travaux d'isolation vous pouvez installer des systèmes de ventilation et de chauffage performants, alimentés par des énergies fossiles ou renouvelables.

Pour obtenir des conseils gratuitement, vous pouvez vous rendre à l'association Bourgogne Energies Renouvelables. Geoffrey Pitaud est là pour vous renseigner : "on propose un diagnostic dans nos locaux sur plans et photos, on va identifier les points faibles de la maison et conseiller par rapport à ces postes là. Pour aller plus loin il y a possibilité de réaliser un audit énergétique de maisons individuelle. Un bureau d'étude se déplace chez vous, pour une étude thermique avec des préconisations de travaux chiffrées en coûts de travaux et en économies d'énergie. C'est une vraie feuille de route qui permet aux particuliers de se projeter sur plusieurs années."

Quels coûts et quelles aides ?

Une maison mal isolée peut parfois vous coûter plus de 2.500 euros de chauffage par an. Pour faire passer une maison de 100 mètres carrés en basse consommation, vous en aurez au moins pour 40.000 euros d'investissements pour tout faire, puis vous serez tranquilles sur 30 ans. Vous pouvez économiser jusqu'à 70 % : il faut étudier la balance avant de vous lancer.

Le gouvernement a notamment mis le paquet en investissant "plus de 20 milliards d'euros" pour la rénovation thermique des bâtiments avec son plan de relance. Il y a pléthore d'aides pour les particuliers. La Prime Rénov' créée en 2020 permet sous conditions de ressources de bénéficier d'une prime forfaitaire. L'année prochaine la prime Rénov' sera étendue à tous. Comme c'est à vous d'avancer des frais, il existe aussi l'éco-prêt à taux zéro qui permet d'emprunter pour les travaux, en attendant les aides. L'association Bourgogne Energies Renouvelables vous précisera toutes les aides donc vous pouvez bénéficier.

Geoffrey Pitaud de l'association Bourgogne Energies Renouvelables © Radio France - Sophie Allemand

15% d'économie rien qu'en changeant vos fenêtres

Il y a beaucoup de sociétés spécialisées dans l'isolation. Attention au démarchage, souvent cela sonne avec arnaque. Laissez vous guider pour trouver un bon artisan près de chez vous, en vous rendant sur le site FAIRE.

Rien qu'en changeant vos fenêtres, cela permet à votre maison de s'autoréguler à la mi-saison. Thomas Lenzi, co-gérant de la société Le Studio, spécialisée en rénovation de logements à Dijon : "en terme d'économies d'énergie, changer les fenêtres sur une maison va représenter environ 15 % des déperditions. L'économie n'est pas négligeable. Le gros intérêt de la menuiserie extérieure, c'est de rendre les fenêtres étanches et de couper le passage d'air froid venant l'extérieur. Cela va aider d'un point de vue acoustique aussi. Plus on va isoler un logement, plus on va retarder l'allumage du chauffage en hiver."