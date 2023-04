Rénovation énergétique : deux projets limousins lauréats du Fonds Vert de l'Etat

Ce sont des travaux importants qui s'annoncent du côté de Tulle. La rénovation du Centre Aqua devrait commencer à l'hiver 2024. Le chantier est estimé à 3 millions et demi d'euros, alors le million financé dans le cadre du Fonds Vert , créé par l'Etat pour permettre de soutenir les projets des collectivités en faveur de la transition écologique, est une aide bienvenue à côté de celle de la Région Nouvelle-Aquitaine (700.000 euros) et du Département de la Corrèze (350.000 euros). C'est le plus important retenu dans le programme en Nouvelle-Aquitaine

Construit il y a 20 ans, en 2003, le Centre Aqua de Tulle a sérieusement besoin d'une mise aux normes. Les coûts de fonctionnement ont explosé, liés au chauffage de l'air et de l'eau. L'isolation pose aussi problème au niveau de la couverture et de certains murs. Sans parler de courants d'air froid dans les douches et les vestiaires. Avec les travaux, l'agglomération espère économiser 5.000 m3 d'eau chaque année et près de 2 millions d'euros pour ce qui est de l'énergie.

Une piscine en Corrèze et un gymnase en Haute-Vienne

Le Centre Aqua de Tulle n'est pas le seul dossier limousin retenu dans ce cadre du Fonds Vert. En Haute-Vienne, 640.000 euros sont accordés pour la rénovation thermique du gymnase Bernard Delage à Panazol, qui n'a pour l'instant aucune isolation. Ici, l’opération va consister à isoler l’ensemble des façades de la halle sportive et de supprimer les ponts thermiques avec l'objectif de réduire de 60% les consommations d'énergie.