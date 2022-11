Rénovation énergétique, en Corse Logirem s’engage

Au lendemain de la journée nationale de la précarité énergétique, nous nous intéressons aux travaux entamés par le bailleur social Logirem dans ses résidences insulaires. Un programme d'envergure a débuté à Ajaccio, notamment par les 29 bâtiments de la ZAC Finosellu, comprenant 496 logements, construits en 1985 et 1992. Cela concerne 1 100 locataires et les travaux sont en cours.

Une opération d'envergure

Le niveau de performance énergétique visé après rénovation est le niveau BBC-Bâtiment Basse Consommation, correspondant au plus performant mis en place aujourd'hui. Ce type d’opération, chiffrée à 28 M€, permet de concourir aux objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Une opération notamment financée à hauteur de 3,2 M€ au titre de l’appel à projets « Rénovation des logements sociaux » de l’Agence de l'urbanisme et d'énergie de la Corse.

Logirem envisage d'amplifier cette démarche dans l'île jusqu'en 2025 avec d'autres projets de ce type sur Ajaccio, Corte et Bastia, comme l'explique Patrick Daleouze, Directeur Territorial Méditerranée pour Logirem : « Dans un premier temps donc, avec notamment des rénovations de façade avec isolation par l'extérieur, remplacement de chaudière, de radiateur. Ceci a commencé, notamment sur Ajaccio au Finosello et se poursuit sur Ajaccio par la résidence Sebastiani et nous avons un programme qui va se dérouler sur plusieurs années, jusqu'en 2025, qui va passer par la rénovation des immeubles de Corte et terminer par ceux de Bastia. On impacte, d'abord, le confort du locataire, mais aussi la facture énergétique, puisque lorsqu'on isole par l'extérieur on a un impact moins fort des variations de température, notamment en hiver et puis, lorsqu'on remplace des chaudières par des chaudières à condensation de nouveaux modèles, on gagne en consommation énergétique, donc en coût de l'énergie au niveau du foyer. »

A Bastia, des locataires en détresse

Si d'importants travaux de rénovation sont en cours à Ajaccio et que le même type d'opération est prévu à Bastia sur les bâtiments de Paese Novu, d'ici 2025, pour les habitantes de Paese Novu, il est urgent d'intervenir, leur situation énergétique et celle du voisinage, deviennent, disent-elle, insoutenable. L'heure est au désespoir et à l'impatience : « On paye le chauffage et au final on paye pour rien, on paye tous les mois et ce n’est pas chauffé. On a des chauffages d'appoint, on est obligé de faire ça, ou alors les plaids, les petites vestes. Mais par contre parce que ça leur arrive de temps en temps de passer avec le baromètre et ils disent que c'est une bonne température, qu’il fait chaud à la maison mais ils ne viennent pas la nuit parce que dans ma cuisine j'avais 12°c et j'avais 14 dans les autres pièces... Ils vous foutent des nouveaux thermostats sur des trucs qui ont l’âge des bâtiments, les radiateurs ils sont pourris! Ça chauffe plus ça a été peint, alors comment voulez-vous qu'on arrive à se chauffer ? Ils ne pensent pas aux personnes âgées, aux personnes qui ont des problèmes de santé et aux bébés et le week-end on n'a plus d'eau chaude! »