Rénovation énergétique des copropriétés : deux réformes seront annoncées début 2023

Le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, travaille sur un "quorum" pour déclencher les travaux de rénovation, selon franceinfo ce mardi : seul l'accord de la moitié (50%) des copropriétaires sera alors nécessaire pour voter une rénovation énergétique. Pour faciliter l’organisation d’assemblées générales extraordinaires, elles pourront se tenir à distance. Cela permettra d'éviter d’avoir à attendre un an entre chaque AG afin de voter ces travaux.

Des aides peu connues

Les chiffres des rénovations énergétiques des copropriétés sont mauvais. Elles ne représentent que 1% des dossiers déposés dans le cadre du dispositif "MaPrimeRenov’". Ces logements sont difficiles à rénover car pour réhabiliter un immeuble entier, il faut l'accord d'une majorité des copropriétaires.

Les travaux de rénovation coûtent cher, 20 000 euros par copropriétaire, et beaucoup ignorent que les aides peuvent être très importantes et qu’il existe des prêts à taux zéro pour financer le reste à charge.

"Il y avait un trou dans la raquette", reconnaît le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, sur franceinfo ce mardi. "Les copropriétés au chauffage collectif électrique seront protégés par le bouclier comme quelqu'un qui individuellement est protégé", explique Olivier Klein. Ce mécanisme "est en train de se mettre en place", affirme-t-il.

Si le gouvernement se mobilise c'est parce que dès le 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de louer l'ensemble des logements classés G. Les plus énergivores de la classe G seront même interdits à la location à compter du 1er janvier 2023. En 2028, ce sont les logements F qui seront interdits à la location. Cela représente 40% du parc locatif privé à Paris. Enfin, en 2034 les logements classés E ne seront plus considérés comme décents et devront à leur tour êtres interdits à la location.

Les mesures prévues par le gouvernement sont déjà critiquées. La FNAIM (Fédération nationale de l'immobilier) dénonce déjà des mesurettes. Selon elle, les propriétaires qui louent des passoires thermiques sont souvent peu sensibles aux questions de dépenses énergétiques.