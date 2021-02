Rénovation ou nouveau bâtiment : l'avenir des halles de Quimper tranché en avril

Les halles de Quimper se détériorent et nécessitent une prise en charge. Deux options sont sur la table : la rénovation du bâtiment existant ou la construction d'un nouvel espace dans le centre-ville. La décision sera rendue en avril.

Les travaux de réhabilitation des halles St François à Quimper devraient démarrer d'ici deux ans et demi.

A quoi ressembleront les halles Saint-François de Quimper d'ici quelques années ? La Ville planche actuellement sur la question pour trouver la solution la plus adéquate. Les locaux, datant d'une quarantaine d'années, se détériorent et nécessitent d'importants travaux. En 2019, dans un référendum, les quimpérois avaient voté majoritairement pour leur rénovation. Des travaux ont déjà été réalisés en 2020, à hauteur de 55.000 euros.

Pour autant, deux options sont envisagées pour l'avenir des halles. Le premier scénario est d'engager des travaux d'un montant de 9 millions d'euros pour rénover de fond en comble le bâtiment actuel. "Cette solution est toujours envisagée, mais au vu de l'état des lieux, ce serait des travaux très chers, mais également très difficiles car il y a pratiquement tout à refaire, avec une architecture complexe", affirme Isabelle Assih, la maire de Quimper. Le deuxième scénario consiste à construire un autre bâtiment, toujours dans le centre ville, ce qui réglerait le problème de halles provisoires pendant les travaux. "L'idée, une fois que les études de programmation seront faites, c'est que ces futurs locaux correspondent aux halles de demain que l'on souhaite", ajoute l'élue.

Une commission pour trancher

Dans le cas du second scénario, la Ville envisage de conserver la charpente des halles St-François, qui fait partie du patrimoine de Quimper, pour respecter le souhait des Quimpérois de ne pas détruire les lieux. "On pourrait imaginer deux projets en un, c'est-à-dire de nouvelles halles à proximité du marché et, à côté, un système de place couverte avec ces charpentes au niveau de la place St-François", glisse Isabelle Assih.

Pour trancher, une commission extra-municipale est mise en place, composée d'élus, de représentants de commerçants des halles et des alentours, de jeunes, de consommateurs et d'habitants de chaque quartier de la ville, qui devraient se réunir à plusieurs occasions pour en débattre. La décision est attendue en avril prochain. Les travaux, eux, devraient être lancés d'ici deux ans et demi.