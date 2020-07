Rénovation thermique : un appartement pédagogique à Loches pour en apprendre plus sur les économies d'énergie

Le gouvernement de Jean Castex promet 20 milliards d'euros pour accélérer la transition écologique. C'était l'une des annonces principales de son discours de politique générale le 15 juillet dernier. Et l'un des secteurs qui devrait en profiter, c'est celui de la rénovation thermique et des économies d'énergie. Mais c'est un secteur souvent complexe à appréhender quand on n'est pas spécialiste. Comment s'informer ? En Touraine, le conseil départemental a créé un appartement pédagogique pour montrer concrètement comment réaliser des économies d'énergie. C'est un appartement itinérant qui est à Loches, en ce mois de juillet.

C'est un appartement à première vue tout à fait normal. Sauf que, dans la salle de bain, la baignoire est pleine de bouteilles en plastique. 35 litres d'eau précisément, soit l'équivalent d'une douche de 5 minutes. Dans le salon, plusieurs sortes d'ampoules sont branchées. Agnès Roumaneix est conseillère sociale en lutte contre la précarité énergétique : "On va mesurer la consommation d'une ampoule halogène", explique-t-elle en branchant le compteur. Sur l'écran s'affiche un nombre à 3 chiffres : 406 watts ! "En comparaison, l'ampoule basse consommation consomme 19,2 watts", constate-t-elle.

La baignoire est pleine de bouteilles en plastique. 35 litres d'eau précisément, soit l'équivalent d'une douche de 5 minutes. © Radio France - Théo Hetsch

15% des Français en précarité énergétique

A côté des ampoules, même dispositif avec des appareils électroniques : "tous ces petits appareils en veille - télévision, magnétoscope, lecteur dvd, etc... - consomment 20 watts, c'est comme si on laissait une ampoule allumée en permanence, jour et nuit", déplore-t-elle. Et tout cela peut faire grimper la facture, même si les principaux postes de dépenses restent le chauffage et les frigos. De mauvais appareils ou une mauvaise isolation peuvent mettre des personnes dans le rouge : 15% des Français sont ainsi en précarité énergétique...

Et avec le Covid-19, la situation empire. Pascale Devallee est vice-présidente du département en charge du logement : "on a de plus en plus d'inscriptions au RSA et la situation risque de s'aggraver dans les semaines et mois à venir", s'inquiète-t-elle. "La trève hivernale est terminée, donc les personnes qui n'arriveront pas à payer leur loyer et les factures d'énergie risquent d'être expulsées. Sachant qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de gens vont perdre leur emploi...".

Un vieux frigidaire, dont les joints sont usées, peut consommer beaucoup d'énergie et alourdir la facture de 20% ! © Radio France - Théo Hetsch

Le département s'attend à une explosion du nombre de demandeurs du RSA. Et pour une part, dans le rouge à cause de la facture d'énergie. L'appartement pédagogique est à Loches pour plusieurs mois. Pour le visiter, il faut prendre rendez-vous au 06 08 03 29 67.