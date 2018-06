Perpignan, France

La mairie de Perpignan a décidé d'accorder de nouveaux marchés pour une restauration de meilleure qualité : plus de bio, plus de produits locaux, plus de circuit court. Conséquence : la facture grimpe. Elle grimpe pour tout le monde mais surtout pour les familles les plus pauvres.

"On passe du simple au double"

Ce sont 900 familles sur 8.000 à Perpignan qui vont voir leurs factures doubler. Celles qui paient actuellement 97 centimes le repas, payeront 1€80 à la rentrée 2018. C'est justement ce que dénoncent les syndicats, SE-Unsa, FCPE et DDEN. "Ce qui nous gêne c’est l’augmentation. On passe du simple au double", s’indigne Nadia Faye. La secrétaire départementale de l'Unsa a entamé un dialogue avec la mairie. "On comprend bien que si on veut faire mieux ça a un coût, mais on pense que la mairie a d’autres leviers à actionner pour compenser cette augmentation pour les familles les plus pauvres, sans pour autant faire porter la charge sur les familles qui ont le plus d’argent », explique-t-elle.

De son côté, la mairie rappelle que les tarifs de la cantine n'ont pas augmenté depuis 4 ans. Pour Nathalie Beaufils, en charge des Ecoles et de l'Enfance à Perpignan, il ne s'agit pas de matraquer les familles les plus pauvres mais seulement d'opérer un rééquilibrage. Si elle a décidé d'impacter les plus faibles revenus, "c'est parce que le prix pour ces familles-là étaient vraiment très bas", explique-t-elle.

Un surcoût lourd pour la municipalité

Actuellement la ville prend en charge plus de 80% du coût des repas et de l’encadrement méridien des familles les plus pauvres. Cela leur permet de payer 97 centimes au lieu d'une petite dizaine d'euros. Au total, la participation de la municipalité s'élève à 900.000 euros par an, sans compter les coûts des personnels de restauration et d'encadrement.

Si le prix du repas augmente pour tout le monde, il n’augmente pas de la même façon. Autrement dit, plus le prix du repas actuel est élevé moins la hausse en 2018 sera importante. Par exemple, une famille qui paie 2€30 pour un repas devra payer 2€49 à la rentrée prochaine. C'est 19 centimes de plus par jour et un peu moins de 35 euros par an. Pour les familles aux revenus les plus élevés, le repas ne devrait pas dépasser les 3€80.

Plus de bio et de produits locaux

La mairie rappelle que cette hausse est liée au changement de fournisseurs qui rentrera en vigueur à la rentrée prochaine. La part du bio devrait passer de 20% à 40%. Des laitages issus du circuit court et des producteurs locaux seront également ajoutés aux repas.

Si pour les parents en difficulté financière, la hausse est conséquente, pour les autres c'est une bonne nouvelle."Si c'est pour manger mieux, c'est tant mieux", nous confie une maman devant l'école Louis Pasteur de Perpignan.

Et d'ajouter : "ça ne fait pas tout d'avoir des meilleurs produits, il faut voir comment ils seront cuisinés." Sur ce point, la mairie a demandé à son prestataire d'effectuer des travaux dans sa cuisine centrale afin de travailler la façon dont seront cuisinés les produits.