Rentrée 2023 : le coût de la vie étudiante dépasse les 3000 euros sur l'agglomération bordelaise

Atena , l'Association Territorial des Etudiants Aquitains, alerte sur la hausse importante du coût de la rentrée universitaire sur la métropole bordelaise. Dans son baromètre annuel publié ce mercredi, la première organisation représentative des étudiants de l’académie de Bordeaux estime qu'un étudiant non boursier devra débourser 3041 euros en moyenne en septembre 2023, contre 2976 euros en 2022, soit une hausse de 2,18%.

ⓘ Publicité

C'est plus que le coût moyen à niveau national, qui est de 3024 euros cette année.

Presque aucun aspect de la vie d’un étudiant n’est épargné…

Les frais de vie courante subissent une augmentation de 3,99% soit près de 50€ supplémentaires entre 2022 et 2023. Avec notamment le prix de l’alimentation qui augmente de 15%, les frais de téléphonie et d’internet qui prennent 19%, enfin le coût des équipements, des loisirs et des transports ont prit 4%.

A côté de ces dépenses, la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC, taxe dont tous les étudiants doivent s’acquitter à leur inscription en fac) atteint désormais 100 euros, alors qu'elle coûtait 90 euros en 2018.

… seuls les loyers sont en légère baisse à Bordeaux

Seule point positif, à Bordeaux, l’encadrement des loyers, mis en place en 2022, a limité l'augmentation des prix. En effet, Atena note une diminution moyenne de 2,50€ des loyers, ce qui permet une légère diminution du coût général du logement sur la métropole.