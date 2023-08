Rentrée des classes : des parents inquiets en Dordogne face à la hausse du prix des fournitures scolaires

Son cadis est remplie de fournitures scolaires. Elodie, s'approche des cahiers de toutes les couleurs, mais regarde surtout l'étiquette située juste en-dessous. "Quand je vois qu'ils coutent en moyenne deux à trois euros, je me dis que c'est trop cher. Surtout qu'il en faut sept ou huit donc ça chiffre vite", constate la mère de Cameron, qui rentre en CM2. A l'approche de la rentrée des classes, les parents remarquent la hausse des prix des fournitures scolaires dans les magasins.

Le panier France Bleu spécial rentrée des classes a augmenté de 8 euros sur 41 produits, soit une inflation de 6%. La papèterie augmente particulièrement à cause de l'explosion des coûts de l'énergie pour produire du papier.

Des listes longues et chères

Dans l'hypermarché Auchan de Marsac-sur-l'Isle, de nombreuses familles parcourent les rayons de fournitures, idéalement situés en plein milieu du magasin. Tous ont une feuille ou un téléphone à la main, avec dessus la liste envoyée par l'école. Nolan, 11 ans, la dicte à sa maman : "Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo noir, deux-cents feuilles".

Sa mère, une autre Elodie, remarque la hausse des prix. "Par exemple sur les pots de colle, c'est entre 5 et 7 euros. Avant c'était moins de 5", assure celle qui regarde avec attention les promotions. Même Nolan regarde les prix, il a conscience qu'il faut faire des économies et "ne pas gaspiller de l'argent". Surtout qu'il préfère pouvoir s'acheter de beaux vêtements.

Réutiliser

Laure, elle, a trouvé une solution. Elle vide les placards de ses enfants pour réutiliser des affaires et n'acheter que ce dont ils ont besoin. "On va reprendre le compas, le rapporteur, l'équerre, des crayons de couleurs", détaille la mère de famille. Elle fait particulièrement attention depuis deux ans, en n'achetant plus de marques et en réutilisant des affaires. "Sans ça, ce serait hors de prix surtout que j'ai deux garçons", confie-t-elle.

Même technique pour Olivier. Liste de fournitures à la main, il explique : "On a surligné au fluo jaune ce qu'il fallait absolument acheter, ce qui n'est pas fluoté, c'est ce qu'on a déjà". Mais sa fille Inès, lui demande quand même de rajouter des correcteurs blancos car "elle fait beaucoup de fautes". La petite fille fait sa rentrée le 4 septembre en CM2. Son père en prend donc deux pour elle et des boîtes de cinq pour ses deux grands frères. La petite fille le promet : pour que son père fasse des économies, elle va essayer de faire moins de fautes à la dictée.