Rentrée des classes en Dordogne : les deux-tiers des ATSEM en grève à Périgueux pour de meilleurs salaires

Pas de garderie le matin avant la classe, pas de sieste à la mi-journée, pas d'activités avec les instituteurs et institutrices dans la journée. Les ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont indispensables à nos enfants, et elles veulent le faire savoir. 66% d'entre elles étaient en grève en ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée des classes, dans les maternelles de la ville de Périgueux.

1200 euros net en début de carrière

18 des 27 ATSEM de la ville n'ont pas pris leur poste à la garderie de 7h30 le matin. Les parents ont dû attendre 8h30 pour amener leurs enfants à l'école. Et la sieste de la mi-journée n'a pas été assurée non plus, selon le syndicat UNSA Territoriaux, qui appelait à la grève. Les ATSEM gèrent aussi l'entretien le soir. Les grévistes ont rencontré la députée (NUPES) de Périgueux Pascale Martin, et la maire (PS) de la ville Delphine Labails.

Un nouvel appel à la grève pour lundi

Les ATSEM et leur syndicat réclament de meilleurs salaires. Une ATSEM touche en début de carrière 1200 euros net, et 1600 euros en fin de carrière. Elles n'ont pas accès à la catégorie B des fonctionnaires, et la pénibilité du métier n'est pas reconnue selon les syndicats. Un nouvel appel à la grève est d'ores et déjà lancé, pour lundi prochain, à l'appel de la CGT et de plusieurs autres syndicats.