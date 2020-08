Tout savoir sur le coût de la garde d'enfants dans le Berry

La plateforme de services à domicile Yoopies vient de publier son rapport annuel sur le coût de la garde d'enfants partout en France. L’étude s’intéresse également à l’Indre et au Cher.

Pascale, assistante maternelle et quelques uns des enfants

A quelques jours de la rentrée des classes, de nombreuses familles sont à la recherche d’une solution pour faire garder leur(s) enfant(s). Si ce n’est pas forcément facile, les prix en Berry pour les différentes possibilités existantes sont assez inégaux par rapport au reste de l’hexagone.

Première solution possible : faire appel aux services d'une assistante maternelle. Dans l’Indre, le coût horaire moyen est à 3,64 euros. C’est un peu plus cher que la moyenne nationale qui se situe à 3,59 euros par heure. En revanche, ce service revient à 3,14 euros par heure, en moyenne, dans le Cher, tarif nettement plus accessible.

Tarif horaire moyen d'une assistante maternelle pour 2020 (en euros et par tête) © Radio France - Julien Raymond

Comptez trois fois plus pour faire venir une nourrice à domicile

Faire garder ses enfants par une « nounou » à la maison est la principale alternative au recours à une assistante maternelle. Là encore, le Cher fait figure de bon élève avec un coût horaire moyen de 9,14 euros contre 9,17 dans l’Indre et 9,31 en France. Si les tarifs sont plus resserrés, avoir recours à une nourrice est beaucoup plus onéreux.