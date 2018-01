Alors que les organisations patronales et syndicales ont décidé d'engager une négociation sur la réforme de l'assurance chômage pour plus d'un mois de négociations, en Vaucluse les syndicats se focalisent sur les conséquences de la réforme du code du travail

Tandis que le gouvernement veut élargir l'assurance chômage aux indépendants et à davantage de démissionnaires, le syndicat Force Ouvrière 84 s’inquiète des suites des ordonnances en particulier de la sixième ordonnance de la loi travail adoptée fin décembre qui donne au conseil d'entreprise la compétence de négocier également des plans de sauvegarde de l'emploi.

La CGT santé revendique une médecine de proximité tout comme une revalorisation des effectifs soignants tant dans le public comme le privé Copier

Le Vaucluse est un département avec un taux de chômage au troisième trimestre 2017 de 12,8 % contre une moyenne de 11,1 en région et 9, 4 au national.

Les négociations sur l’assurance chômage au siège du Medef à Paris doivent déboucher sur accord de base avec comme horizon un projet de loi au printemps qui comprendra aussi les réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Force Ouvrière 84 dénonce une sixième ordonnance non négocié tandis que la FSU Sniupp et Snes observe un recul des moyens donnés tant dans le primaire que le secondaire Copier

Justement le dossier de la rentrée pour la CFDT Vaucluse c'est la formation professionnelle et l’apprentissage tandis qu’en matière d’enseignement la FSU et ses syndicats Sniupp et Snes regrettent une marche arrière en matière de recrutement et de moyens dans l’éducation nationale hors éducation prioritaire .

Première journée d’action nationale en Janvier avec sept syndicats réunis main dans la main, une mobilisation autour des manques de moyens et de structures pour accueillir les personnes âgées, ce sera le 30 janvier.