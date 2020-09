Une rentrée pleine d'espoir au CFA de la Chambre des métiers du Loiret

La rentrée a lieu actuellement dans les centres de formation des apprentis, compliquée par la crise sanitaire et les difficultés économiques des entreprises. Le président de CMA France a fait le point à Orléans où le CFA de la Chambres des métiers affiche une légère baisse de ses inscriptions.

Le président de CMA France (à droite) en visite ce mardi au CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Loiret

C'est la rentrée en ce moment dans les centres de formation des apprentis. Une rentrée placée sous le signe de la relance économique sur fond de crise sanitaire et cela alors que l'apprentissage avait retrouvé une bonne dynamique ces dernières années.

Les CFA des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) dont l'activité était suspendue durant le confinement, redoutaient une chute de leurs effectifs de -25 voire -30%, ce qui n'est pas le cas. Au plan national la baisse est de -5% par rapport à septembre 2019 et la région Centre Val de Loire s'en sort plutôt bien.

Relative stabilité des effectifs

A Orléans, le CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Loiret affiche une stabilité au niveau des inscriptions, qui ne sont pas encore terminées, avec 807 élèves contre 863 à cette période l'an passé, ce qui était encore inespéré il y a deux mois.

"Nous rencontrons des difficultés dans certains secteurs de métiers plus que d'autres, nous sommes stables par exemple sur l'hôtellerie-restauration où nous attendions une très forte baisse, c'est plus difficile pour tout ce qui est lié à l'alimentation mais c'est un secteur qui cherche, reconnait le directeur Jérôme Kohn.

"Le problème c'est que les jeunes cette année n'ont pas été sensibilisés au printemps (à cause de la crise du coronavirus) ils ne se sont pas présentés dans les entreprises, des contrats d'apprentissage n'ont pas pu être signés, il faut aujourd'hui les remettre en connexion avec des entreprises qui, elles, sont volontaires".

Joël Fourny, président de CMA France dans l'un des ateliers du centre de formation des apprentis - Photo de la Chambre des métiers du Loiret

Le président de CMA France, le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat, Joël Fourny qui était à Orléans ce mardi, parle d'une "rentrée agréablement positive" dans un contexte économique compliqué. Il reconnait le sérieux coup de pouce donné par l'Etat, "les aides à l'embauche d'apprentis (5000 euros pour un mineur, 8000 euros pour un majeur) ont permis tout comme les délais supplémentaires d'entrée dans les CFA, de conserver une dynamique qui on l'espère sera confirmée d'ici la fin de l'année".

Joël Fourny doit rencontrer la Ministre du Travail Elisabeth Borne, la semaine prochaine, à qui il va demander de nouvelles mesures pour relancer l'apprentissage et redonner confiance aux chefs d'entreprises. Il souhaite la simplification de certains dispositifs.

Créer un système de portabilité juridique d'un contrat d'apprentissage

"Au-delà de l'aspect financier et des mesures annoncées dans le cadre du plan de relance du gouvernement, nous avons des entreprises qui ne passent pas le pas de l'engagement sur la signature d'un contrat parce qu'elles sont inquiètes pour l'avenir, donc il faut avoir la possibilité de transférer un contrat d'apprentissage d'une entreprise à une autre, sans rupture pour le jeune qui ne doit pas être dépossédé de son contrat. C'est une solution qui ne coûte rien à l'Etat et qui peut simplifier la vie d'une entreprise qui rencontre des difficultés à un moment donné, et cela pour qu'il y ait une continuité de formation des jeunes".

Les Chambres de métiers et de l'artisanat forment chaque année 100.000 jeunes dans 112 centres de formation en France. En cette rentrée, 30.000 jeunes apprentis attendent de valider leur contrat d'apprentissage et 20.000 entreprises artisanales cherchent encore un apprenti.