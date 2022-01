Rentrée en télétravail à Marseille : "n'oublions pas que certains n'aiment pas ça"

Le télétravail "quand c'est possible" devient une obligation en ce début d'année. Au moins trois jours par semaine. Avec 1000 euros d'amende par salariés pour les entreprises qui ne s'y plient pas.

Et pourtant, le télétravail a aussi ses limites. "Il y a des salariés qui n'aiment pas ça, explique Vincent Baud, professeur en management à l'Université d'Aix-Marseille. Ils n'ont pas les locaux, ils n'ont pas la tranquillité. Et les plus jeunes ont besoin d'être au contact avec des plus expérimentés. Eux vont souffrir d'un manque d'accompagnement".

Télétravail au moins trois jours par semaine

Et pourtant, depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail s'est imposé à de nombreux travailleurs. D'après un sondage Harris Interactive pour le ministère du Travail, 60% des salariés qui pouvaient facilement travailler depuis chez eux l'ont fait dès la semaine du 13 décembre. "Je trouve ça plutôt bien, dit Marie, secrétaire dans le bâtiment à Marseille. On l'a fait pendant des mois et on le refera s'il le faut".

Des télétravailleurs en manque de confiance

Mais le télétravail ne dispense pas du respect des droits des salariés. Le droit à la déconnexion notamment. "On a vu des salariés en télétravail qui en faisait plus, confie Vincent Baud. Ils ne ressentaient pas la confiance de leur manager et se connectaient plus tôt et plus tard, comme pour le chercher à le convaincre que sa confiance était méritée".