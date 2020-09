Rentrée scolaire à Bordeaux : "On joue à cache-cache pour garder la distance"

140 000 écoliers de Gironde ont fait leur rentrée ce matin. Reprise aussi pour les 115 000 collégiens et lycéens du département. Une rentrée bien particulière, très réglementée à cause du coronavirus. A la nouvelle école Simone Veil, quartier Belcier au sud de Bordeaux par exemple, ou encore à l'école Nuyens sur la rive droite à Bordeaux, un ensemble de règles a été mis en place.

Une rentrée réglementée dans les écoles Simone Veil et Nuyens à Bordeaux

Tous les adultes sont masqués, le personnel enseignant, la directrice mais aussi tous les parents venus accompagner leurs enfants. Le port du masque est désormais obligatoire dans un rayon de 50 mètres à proximité des écoles entre 7 et 19 heures. Pas de masques par contre pour les enfants : ils ont tous moins de 11 ans. Au sol, juste devant la grille d'entrée, des fleurs de couleurs ont été peintes pour rappeler aux parents le mètre de distanciation à respecter en déposant et en venant chercher les enfants. Un seul des deux parents peut entrer à l'intérieur de l'école. Sur les murs et les vitres, des affiches rappellent les gestes barrières : se laver les mains, au gel hydroalcoolique pour les adultes, au savon pour les enfants, la distanciation, la limitation des croisements entre les élèves.

Les parents interrogés sont plutôt résignés par rapport à la covid-19. "On doit apprendre à vivre avec ce virus !" confie Selima. Elle a répété les gestes barrières avec son fils Nazir dont c'est la première rentrée. Surtout, elle fait confiance au personnel scolaire. Khaoula aussi, elle vient de déposer son fils de 8 ans qui entre en CE1. Mais elle est très vigilante par rapport au virus."On prend des précautions, nos masques ... On se lave les mains régulièrement, on prend la température de notre fils avant l'école... Ça me travaille beaucoup, ça me fait du souci mais je fais confiance à l'école."

91 élèves ont fait leur rentrée à l'école Simone Veil ce matin. A terme, cet établissement en accueillera 350.

A la sortie de l'école Nuyens à Bordeaux, les élèves racontent leur première journée d'école

Certains ont pleuré, d'autres se sont bien plu. Premier jour de rentrée pour les élèves de l'école Nuyens, rive droite à Bordeaux. Les enfants retrouvent leurs camarades de classe, rencontrent leur nouvel instituteur... et récitent les gestes barrières à respecter dans l'enceinte de l'école. Bouchra elle a même décidé de jouer à cache cache "pour garder la distance". Reportage.