Rentrée scolaire en Côte-d'Or : cette papeterie de Nuits-Saint-Georges croule sous les listes de fourniture

La rentrée scolaire approche et les courses pour les fournitures ne sont pas encore terminées. Céline Guilleminot, responsable de la papeterie Créatives Nuitonne, au centre ville de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) croule sous le travail. A l'image de nombreuses papeteries, elle accueille des dizaines de parents venus avec leurs listes d'achat. Un moment clef pour cette commerçante qui réalise une grosse partie de son chiffre d'affaire annuel en ce moment, malgré la concurrence d'Internet. Elle répond aux questions de France Bleu Bourgogne.

La rentrée arrive dans quelques jours maintenant. Comment ça se passe pour vous ?

Céline Guilleminot : C'est assez intense. Je suis toute seule et j'ai des listes à préparer. Les personnes me déposent la liste de leurs enfants, puis je me charge de faire tout le nécessaire pour tout soit au meilleur prix et de bonne qualité. J'ai eu les premières listes au mois de mai, et là, ça s'est surtout intensifié depuis début août. Je fais donc des semaines de 50 heures, facile !

Est ce que les parents rencontre des difficultés face aux prix de produits qui augmentent ?

Je le constate tous les jours que les prix augmentent, d'un même fournisseur d'une semaine à l'autre, il y a des augmentations. Quelquefois, je suis dépitée. Le papier augmente énormément. Même le papier professionnel, les ramettes de papier A4, ça prend des proportions incommensurables ! Donc je gagne peu de marge pour rester honnête, mais c'est dur. Pour les parents, je leur préconise de recycler, les intercalaires par exemple ou encore les compas. On peut garder ces fournitures deux ans sans problème, donc il faut bien que les parents fassent en amont la liste de ce qu'ils ont déjà.

Que représente la rentrée scolaire dans votre chiffre d'affaires?

Juillet, août, septembre, ce sont les deux ou trois les plus gros mois de l'année. Mieux que les six premiers mois de l'année. Cela me remet du baume au cœur...

Le début de l'année a été compliqué ?

Un petit peu. Le centre ville est déserté, c'est classique. Je suis la seule papeterie de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, qui regroupe 56 communes. Il n'y a rien entre Dijon et Beaune. Je suis toute seule, je pense, mais aujourd'hui il y a la concurrence d'Internet et certains parents font leurs courses en ligne. Si un commerce comme le mien ferme en centre ville, il n'y aura plus que des banques et des agences immobilières.