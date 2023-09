Rentrée scolaire en Dordogne : "un tiers des établissements dans lequel il manque un professeur", selon la FSU

"Un professeur devant chaque élève, ce n'est pas juste [...] en début de semaine, plus de la moitié des établissements de Dordogne manquaient d'au moins un enseignant. En fin de semaine, on a un peu réduit la voilure, mais il y a encore au moins un tiers des établissements dans lesquels il manque un professeur". Voilà le constat de Jérémy Destenave, enseignant et membre du bureau du SNES-FSU Dordogne.

Les remplacements du reste de l'année menacés

Selon lui, ce manque de professeurs pourrait être réglé pour cette rentrée scolaire, au détriment du reste de l'année "Plus le temps va passer après la rentrée, plus le rectorat va finir par réussir à recruter les enseignants pour venir boucher les trous. On sait qu'au cours de cette année scolaire, il va y avoir des collègues qui vont être en congé maternité. Elles ont déjà prévenu l'administration et on sait que le rectorat aura du mal à combler ces remplacements" explique l'enseignant.

Une revalorisation des salaires insuffisante

Le syndicat dénonce aussi la revalorisation du salaire des enseignants annoncés par Emmanuel Macron ; "Il dit qu'on a été revalorisé. C'est très, très, très insuffisant ce qui est fait. Il dit qu'on est revalorisé, revalorisé, notamment à travers le pacte. Or, le pacte, c'est du travailler plus pour gagner plus. Ce n'est pas une revalorisation quand on vous demande de travailler plus."

"Il y a également les manques en accompagnant des élèves, notamment les accompagnants des élèves en situation de handicap, ce que l'on appelle les AESH. Les problématiques arrivent massivement dans les lycées actuellement. On a une pénurie de ces personnels-là également"