Rentrée scolaire : gel des tarifs de la restauration et du périscolaire dans les écoles clermontoises

Les enfants n'ont plus que quelques jours de vacances avant de retrouver les salles de classe, ce lundi 4 septembre. Une rentrée scolaire marquée par l'inflation . C'est dans ce contexte que la mairie de Clermont-Ferrand a décidé, cette année encore, de maintenir le tarif de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et primaires. "Ça représente un coup pour la Ville, puisque nous avons environ 15% d'augmentation sur les produits alimentaires", assure Cécile Audet, adjointe à la jeunesse et à l'éducation. "On continue par contre de maintenir une alimentation de qualité. Il n'y aura pas de diminution des proportions, ni de diminution du service public." Le tarif des activités périscolaires est aussi maintenu cette année.

Face à l'augmentation du prix des fournitures scolaires, les établissements demanderont 1 euro supplémentaire par élève à la caisse des écoles, pour financer l'achat de matériel (cahier, stylo, gomme...) mis à disposition pour tous dans les classes.

Rénovations thermiques

À Clermont-Ferrand, les deux mois d'été auront permis de faire des rénovations dans plusieurs écoles, avec des cours de récréation plus vertes, des sols et des murs repeints et des bâtiments mieux isolés. Des travaux qui ont permis de faire "50 à 55% d'économie d'énergie pour les bâtiments rénovés", indique la Ville de Clermont. L'idée est de rénover 14 sites clermontois d'ici 2026. Le groupe scolaire Alphonse-Daudet, située dans le quartier Croix-de-Neyrat, est la première école à en bénéficier.

Réouverture de l'école Philippe Arbos

La Ville en a aussi profité pour rénover l'école Philippe Arbos, située rue des Hauts de Chanturgue dans le quartier Croix-de-Neyrat. Une partie du bâtiment avait été incendié lors des émeutes , dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. "Pari réussi", se félicite Cécile Audet. "C*'était pas forcément évident au début puisque quand nous avions constaté les choses nous n'avions pas une idée très claire de l'ampleur qu'avait pris cet incendie. Les équipes se sont vite mises au travail et aujourd'hui nous pouvons accueillir les enfants dans de très bonnes conditions.*" Il reste toutefois quelques travaux à réaliser, notamment dans le bureau de la directrice de l'école, la pièce la plus endommagée. Un chantier d'au total 200.000 euros qui devrait être terminé pendant les vacances de la Toussaint, assure l'adjointe.