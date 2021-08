Le coût de la rentrée scolaire en hausse pour les étudiants cette année

La facture de la rentrée scolaire s'annonce encore plus salée pour les étudiants, si l'on en croit la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) qui publie une étude ce lundi. Le coût moyen s'élève à 2.392,47 euros, une somme en hausse, à cause des frais courants.

2.392,47 euros : c'est le coût moyen de la rentrée étudiante pour cette année 2021-2022, un indicateur en hausse de 31,46 euros par rapport à l'an dernier, selon les calculs de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), publiés lundi 16 août. Elle se base sur l'exemple-type d'un étudiant de 20 ans, en licence à l'université, non boursier et qui ne vit plus au domicile familial.

Une précarité aggravée par la crise

Cette augmentation de 1,32% s'explique par la hausse des frais courants, tels que la téléphonie, internet, produits d'hygiène ou alimentaires, auxquels viennent s'ajouter de nouvelles dépenses, comme les masques qui s'élèvent à 32 euros mensuels. Le loyer représente la moitié des frais de vie courante d'un étudiant, il est particulièrement élevé à Marseille, Angers ou Caen, d'après la Fage. Cela représente un montant total d'environ 1.197 euros.

En plus de ces dépenses, qui reviennent régulièrement, il y a les frais spécifiques à la rentrée. Ils sont nombreux : droits d'inscription, frais d'agence, complémentaire santé, fournitures scolaire et livres. Le premier syndicat étudiant de France note également une augmentation de 2,66% du coût du matériel pédagogique, il s'établit à 262,97 euros. En tout, l'étudiant doit débourser en moyenne 1.164 euros pour financer l'ensemble de ces frais spécifiques.

Si les frais d'inscription à l'université sont gelés depuis deux ans, la Fage regrette la très faible augmentation des bourses sur critères sociaux, de 1%. Dérisoire face aux conséquences de la crise sanitaire, qui ont aggravé la précarité des étudiants. Dans une enquête de la Fage réalisée par Ipsos : 75% des moins de 25 ans déclarent rencontrer des difficultés financières en 2021. Le syndicat étudiant plaide pour la création d'une allocation de rentrée étudiante pour tous.

