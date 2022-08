Rentrée : les astuces des dijonnais pour réduire le coût des fournitures scolaires

Les rayons de fournitures scolaires des magasins se remplissent sérieusement de familles, à la recherche de matériel pour la rentrée de 2022. Cette année, ces courses coûteront plus cher : 4,25% de plus pou run élève de Sixième par rapport à l'année dernière, d'après l'association Familles de France, c'est-à-dire en moyenne 208 euros par enfant. Pour compenser, l'allocation de rentrée scolaire a elle aussi été augmentée de 4% par rapport à 2021. 28 000 enfants en bénéficient en Côte-d'Or. Mais certaines familles ne s'y retrouvent toujours pas, et sont à la recherche de la moindre astuce pour réduire les coûts.

Faire ses courses de rentrée progressivement

Pour la plupart des familles croisées dans la zone commerciale de Quétigny, l'astuce indispensable c'est de ne pas attendre le dernier moment, explique Séverine : "j'ai fait tout au long de l'été en fonction des promos, dès qu'on reçoit l'allocation de rentrée scolaire je m'occupe de tous les vêtements". Même technique chez Aurore, avec quatre enfants dont trois scolarisés, elle n'a pas le choix : "j'ai regardé tous les catalogue, regardé où il y avait les meilleures promos, il faut regarder un petit peu partout. C'est vrai que ce n'est pas pratique, mais c'est le plus simple pour faire des économies". Diversifier les magasins, c'est aussi la stratégie de Marie : "D'habitude je vais directement chez Carrefour, là je suis allée direct chez les magasins discount et je complète seulement ce qui manque".

Vu l'augmentation des prix, on a bien vérifié ce qu'il nous restait et on recycle plus qu'avant

Récupérer et recycler

Beaucoup préfèrent garder le matériel restant de l'année passée : "on a recyclé ce qui est bon de l'année dernière, tout ce qui est crayons, même si c'est plus petits on garde", explique Amélie. Pareil pour les classeurs, les cahiers non utilisés. Du coup, Sarah, qui rentre en Troisième a une technique pour rendre plus sympa ses vieux classeurs : "je mets des autocollants". D'autant plus qu'avec deux frères et sœurs, la jeune fille récupère souvent les affaires des aînés. Autre façon de changer de fournitures sans trop consommer : Vinted. Depuis cette année, Amélie utilise souvent l'application : "même pour les fournitures scolaires, les habits, c'est utile et surtout beaucoup moins cher".