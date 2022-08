Rentrée scolaire : les bons plans pour faire baisser la facture des fournitures

208,12 euros. C'est le coût moyen de la rentrée en fournitures scolaires pour un élève de sixième, selon l'étude de l'association Familles de France parue ce mardi. Soit une augmentation de 4,25% par rapport à l'année dernière. Comment faire baisser la facture ?

Recycler et réutiliser

Avant même d'acheter, de plus en plus de familles recyclent désormais les fournitures de l'an passé. Classeurs, règle, équerre, compas, pochettes perforées peuvent sans doute être réutilisés. Et ne vous reste-t-il pas un bâtonnet de colle ou quelques feuilles à carreaux non utilisés ?

La Confédération syndicale des familles (CSF), qui a analysé les dépenses réellement effectuées, a ainsi constaté pour cette rentrée 2022 une baisse de 2,64% sur les tickets de caisse : "Les familles ont fait beaucoup plus attention, parce qu'il y a eu des dépenses qui ont augmenté comme le gaz et l'électricité. On constate qu'elles réutilisent beaucoup d'une année sur l'autre", explique sur France Inter Charlotte Barre, chargée de mission éducation à la CSF. Les familles évitent aussi de plus en plus l'achat plaisir, comme le nouveau cartable.

Réutiliser et recycler vous permettra non seulement de moins dépenser, mais aussi d'engendrer moins de déchets pour la planète.

Où acheter moins cher ?

Pour les articles de papeterie, les cahiers, classeurs et feuilles notamment, mieux vaut éviter les hypermarchés et les supermarchés, et opter pour les magasins spécialisés qui se sont fournis avant l'explosion de l'inflation, selon l'étude de Familles de France.

Pour ce même élève de sixième, le coût moyen des articles de papeterie s'élève ainsi à :

51,01 € dans les supermarchés

50,60 € dans les hypermarchés

47,16 € dans les magasins spécialisés

En revanche, pour le reste des fournitures comme les stylos, gommes, colles, calculatrices ou équerres par exemple, mieux vaut se tourner vers les hypermarchés.

Pour ce même élève de sixième, le coût moyen des articles hors papeterie s'élève ainsi à :

118,33 € dans les magasins spécialisés

97,12 € dans les supermarchés

94,59 € dans les hypermarchés

Les articles de sport sont ceux qui ont le plus subi l'inflation par rapport à l'année dernière. Pour ce type d'articles, les magasins qui s'en sortent le mieux sont les hypermarchés.

Ainsi, toujours pour un élève de sixième, le coût moyen des articles de sport s'élève à :

60,18 € dans les magasins spécialisés

53,40 € dans les supermarchés

51,98 € dans les hypermarchés

Et sur internet ?

C'est peut-être une piste à creuser, puisque selon l'étude de l'association, le coût de la rentrée scolaire pour un élève de sixième se monte à 205,81 euros pour l'achat de fournitures en ligne, soit une petite augmentation de 0,83% par rapport à l'année dernière.

Cependant ce bon plan ne s'applique pas à l'achat de fournitures en "drive" selon cette même étude. "A plusieurs reprises, les enquêteurs ont constaté que les prix proposés en drive étaient plus élevés que ceux pratiqués au sein de la grande surface", indique l'association.

Attention également aux frais cachés, prévient Familles de France. Parmi eux, les frais de livraison notamment. Si de plus en plus de sites internet livrent sans frais, tous ne le font pas. Pensez à vérifier avant le paiement de votre commande.

Familles de France alerte aussi sur le fait que certains sites de vente en ligne affichent les prix hors taxes en plus gros caractères que les prix toutes taxes comprises. Soyez vigilant sur ce point, le prix toutes taxes comprises est indiqué par l'acronyme "TTC".

Enfin, soyez attentifs aux caractéristiques de l'article que vous achetez en ligne, pour éviter les erreurs. Correspond-il bien à ce que vous cherchez ? Y a-t-il la bonne quantité ?

Acheter par lots ou en groupe

Autre conseil de Familles de France : acheter par lots ou faire des achats groupés avec d'autres parents d'élèves. "Bien souvent, les magasins proposent des conditionnements par lots qui sont moins coûteux que l’achat à l’unité d’un produit. En achetant des fournitures scolaires par lots, vous faites des économies et cela vous permet d’avoir des fournitures d’avance pour les années suivantes", indique l'étude de l'association. Astuce : pensez à comparer le prix au poids des fournitures.

Il est également possible d'acheter des fournitures scolaires à plusieurs. Soit en fédérant des parents d'élèves autour de vous, soit en faisant appel aux associations de parents d'élèves de l'établissement. Certains professionnels des fournitures de bureau peuvent également vous indiquer des associations de parents d'élèves, relève Familles de France.

De même les packs de rentrée scolaire avec des fournitures présélectionnées par le vendeur ou l'association peuvent "constituer un gain de temps important et parfois même des économies". Attention cependant à bien étudier le contenu du pack.

Comment bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire ?

Ce mardi est versée la première partie de l'allocation de rentrée scolaire. Le deuxième versement, qui correspond aux 4% supplémentaires votés dans le cadre du projet de loi "pouvoir d'achat" pour faire face à l'inflation, aura lieu quant à lui entre le 18 août et le 5 septembre. "Cette augmentation de l'allocation de rentrée scolaire sera quand même en dessous de la hausse du prix de la rentrée", regrette Chantal Huet, présidente de Familles de France.

Le montant de l'ARS reviendra cette année à :

Pour chaque enfant entre 6 et 10 ans : 376,98 € + 15,07 € pour la revalorisation soit 392,05 €

376,98 € + 15,07 € pour la revalorisation Pour chaque enfant entre 11 et 14 ans : 397,78 € + 15,91 € soit 413,69 €

397,78 € + 15,91 € Pour chaque enfant entre 15 et 18 ans : 411,56 € + 16,46 € soit 428,02 €

Si vous êtes déjà allocataire de la CAF, deux possibilités. Si vos enfants ont entre 6 et 15 ans, vous n'avez aucune démarche à faire, l'allocation est versée automatiquement. Si vos enfants ont entre 16 et 18 ans en revanche, vous devez déclarer leur situation dans votre compte, sur le site de votre CAF et indiquer qu'ils sont toujours scolarisés ou en apprentissage.

Si vous n'êtes pas allocataire de la CAF, vous devez télécharger un formulaire dans la rubrique Aides et démarches, mes démarches, les enfants puis l'imprimer et l'envoyer compléter à la CAF de votre département.

Cette allocation est calculée sur la base du nombre d'enfants à charge et sur le revenu annuel de l'année 2020.