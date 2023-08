Rentrée scolaire : près de 2.000 enfants dorment à la rue, 20% de plus que l'an dernier selon l'Unicef France

Un "rude constat d'échec collectif", c'est ainsi que le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, commente sur franceinfo le baromètre qu'il publie en partenariat avec l'Unicef, à propos du nombre d'enfants qui dorment à la rue en France. En recensant les appels au 115 de familles n'ayant pas trouvé de solution d'hébergement dans la nuit du 21 et 22 août, les deux organisations sont parvenues au nombre de 1.990 enfants. Parmi eux, 480 sont âgés de moins de trois ans**.

Les auteurs de ce baromètre estiment que ces chiffres sont largement sous-évalués, car toutes les familles sans toit n'appellent pas forcément le 115 et celles qui vivent dans des squats ou des bidonvilles ne sont pas prises en compte ici. Ils sont néanmoins en hausse de 20% par rapport à la rentrée 2022.

20% de hausse en un an

Pour le président de la FAS, cette aggravation de la situation est due à une multitude de facteurs : fermeture de places d'hébergement d'urgence, précarisation des locataires avec la hausse des loyers, panne du logement social et politique migratoire qui ne permet pas aux familles d'avoir accès à l'emploi. Pascal Brice réclame des "réponses structurelles urgentes", dès le vote du budget 2024. A plus long terme, il souhaite une loi de programmation spécifique. L'Unicef et la FAS rappellent que le gouvernement s'était engagé, en fin d'année dernière, à "ne plus avoir aucun enfant à la rue".