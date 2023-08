Rentrée scolaire : quand le Secours populaire du Puy-de-Dôme vient en aide aux familles déshéritées

L’inflation n’épargne pas les fournitures scolaires qui représentent une part importante du budget de la rentrée. En 2023, leur prix a augmenté de 11,3% selon la Confédération syndicale des familles (CSF). Pour y faire face et aider les familles les plus précaires, le Secours populaire du Puy-de-Dôme organise depuis plus de 20 ans des collectes de matériel scolaire.

Les clients achètent quelques cahiers ou stylos en plus, qui seront revendus à prix cassés, 20 centimes pour un cahier par exemple. “Ces prix sont symboliques et permettent de montrer que nous respectons les familles qui viennent nous solliciter. La gratuité signifierait que ces familles nous doivent quelque chose”, explique Nicole Rouvet, présidente du SPF 63.

Plus de trois tonnes de fournitures scolaires récoltées en 2022

L’année dernière, le Secours populaire du Puy-de-Dôme a pu compter sur la générosité des clients et récolter trois tonnes de matériel scolaire. Plus de 2.000 familles auvergnates en ont bénéficié, selon les estimations du Secours populaire.

À la librairie Les Volcans, Catherine venait faire les derniers préparatifs pour la rentrée avec sa fille, elle en a profité pour donner un agenda. “C’est comme ça que je me définis en tant que citoyenne, et que j’ai envie de participer. L’éducation est un des meilleurs moyens pour les enfants de s’élever socialement.”

Pour la première fois, la librairie Les Volcans s’est associée au projet. “Cette action nous permet de donner une autre dimension à la librairie, explique Margaux Bouchardon, responsable de la communication. Nous ne sommes pas seulement un lieu de passage, mais nous voulons aider à créer du lien entre les clients et les associations qui ont besoin de soutien.”

