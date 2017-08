Rentrée scolaire : quelques astuces pour dépenser moins

Alors que Familles de France chiffre à 192 euros le panier moyen de fournitures pour la rentrée scolaire, voici quelques astuces pour économiser quelques euros.

Pour de nombreuses familles, la question revient tous les ans au moment des achats pour la rentrée scolaire : comment économiser sur ce budget ?

Le moins cher : les hypermarchés

Toujours selon Familles de France, c'est dans les hypermarchés que les prix sont les plus bas (178 euros pour le panier référence), devant les supermarchés (198 euros) et les magasins spécialisés (217 euros). Et si malgré tout vous préférez les magasins spécialisés, il y a aussi des bons plans. Certains permettent de rapporter calculatrices et cartables qui seront repris contre des bons d'achats. "La calculatrice est reconditionnée puis remise en vente d'occasion, c'est aussi une manière d'acheter moins cher" précise François Peyron, le directeur du magasin Bureau Vallée de Roques.

Sur Internet, le boom des commandes mutualisées

Sachez aussi qu'en achetant vos stylos, gommes et autres taille-crayon en vrac plutôt qu'en lot, vous pouvez économiser quelques dizaines de centimes, et le prix de l'emballage. Autre solution, l'achat mutualisé sur Internet. 15.000 familles de Haute-Garonne passent par exemple par le site Scoleo.fr, qui permet de recevoir chez soi la liste de fourniture de la classe et l'établissement de son choix à un prix mutualisé. "Chaque parent peur sélectionner sa liste, rajouter un compas ou supprimer un classeur par exemple et recevoir le tout chez lui à la date de son choix" détaille Laurent Lescure, un des responsables de la plateforme.

Choisir sans les enfants... quand c'est possible

Les mieux placés pour savoir comment économiser sont encore les premiers concernés, les parents d'élèves. "Je suis allée acheter les fournitures sans mon fils, explique Sylvia. Sans cela il voit les marques, les gadgets et ça coûte plus cher... La qualité des premiers prix s'améliore vraiment, j'ai économisé une quinzaine d'euros, au moins !" Autre stratégie pour Stéphanie et son fils Sullivan : "L'agenda c'est le seul extra que j'autorise, prévient la maman. Pour le reste on fait le point sur ce qui reste de l'année passée et on compare les prix dans les catalogues. Avec les années on a l'expérience !"

Enfin, il existe bien sûr parmi les coups de pouce l'allocation de rentrée scolaire. Mais d'autres aides, moins connues, du département pour les collégiens et de la région pour les lycéens peuvent alléger la facture, ça vaut le coup de se renseigner !